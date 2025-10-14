Jovem é assassinado por primo durante festa em casa na Grande BH

Um jovem de 24 anos foi assassinado por um primo dele em uma festa entre familiares e amigos na noite dessa segunda-feira (13/10), em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar recebeu denúncias de disparos de arma de fogo no Bairro Nova Pampulha. Ao chegarem ao endereço da residência, moradores indicaram que as vítimas estavam em um lote vago nos fundos do imóvel.

O Samu foi chamado e constatou a morte de um dos homens. A outra vítima, de 26 anos, estava com fratura na perna direita, foi socorrida consciente e levada à UPA de Vespasiano.

Segundo o sobrevivente, o autor do crime, primo da vítima, de 25 anos, percebeu que as câmeras de segurança da casa estavam desligadas e, em seguida, realizou diversos disparos contra o familiar.

Na tentativa de escapar, as duas vítimas pularam de uma janela do segundo andar e caíram no lote vago ao lado. Um deles morreu no local; o outro fraturou o pé.

Ainda conforme a PM, os primos tinham desavenças antigas, e ambos têm passagens por tráfico de drogas na região do Jardim dos Comerciários, em Venda Nova, Região de BH.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local, e o corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML).