Assine
overlay
Início Gerais
BRIGA TERMINA MAL

Desentendimento entre homens termina com um ferido em BH

Um homem empurrou o parceiro durante uma discussão dentro do banheiro depois de terem uma relação sexual; vítima se cortou ao cair no vaso sanitário

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
19/10/2025 16:18

compartilhe

SIGA
x
Criança de 6 anos foi agredida dentro de casa após pedir para dormir com a porta aberta
Desentendimento entre homens termina com um ferido em BH crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

Um homem, de 33 anos, ficou ferido depois de ser empurrado pelo parceiro, de 26, e cair sobre o vaso sanitário de um banheiro em uma casa no Bairro Serra Verde, na Região Venda Nova, em Belo Horizonte, na manhã de domingo (19/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o suspeito apresentou diferentes versões sobre o acontecido. A vítima foi encaminhada sem consciência para o Hospital Risoleta Neves com vários cortes pelo corpo, no Bairro Vila Clóris, na mesma região.

Leia Mais

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito, inicialmente, afirmou que ele e a vítima usaram drogas durante a madrugada e que estavam mantendo relação sexual no banheiro quando a vítima escorregou e caiu sobre a pia e o vaso sanitário, quebrando objetos e se ferindo.

No entanto, ele mudou o relato em seguida, dizendo que estava tomando banho quando o homem entrou nu no banheiro querendo ter relação sexual com ele. O suspeito afirmou que empurrou o parceiro, que teria escorregado no chão molhado e se machucado ao cair sobre o vaso sanitário.

A vítima foi encontrada com vários cortes na cabeça, rosto, pescoço, no ombro e joelho esquerdo, além de hematomas semelhantes aos de socos e chutes. Segundo a PM, o local apresentava sinais de luta e havia muito sangue espalhado, mas não foi encontrada nenhuma faca ou objeto cortante.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os policiais foram até o hospital colher o depoimento da vítima, mas ela estava desacordada devido aos medicamentos que tomou.

Tópicos relacionados:

bh pm policia violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay