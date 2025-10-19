Desentendimento entre homens termina com um ferido em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de 33 anos, ficou ferido depois de ser empurrado pelo parceiro, de 26, e cair sobre o vaso sanitário de um banheiro em uma casa no Bairro Serra Verde, na Região Venda Nova, em Belo Horizonte, na manhã de domingo (19/10).

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o suspeito apresentou diferentes versões sobre o acontecido. A vítima foi encaminhada sem consciência para o Hospital Risoleta Neves com vários cortes pelo corpo, no Bairro Vila Clóris, na mesma região.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito, inicialmente, afirmou que ele e a vítima usaram drogas durante a madrugada e que estavam mantendo relação sexual no banheiro quando a vítima escorregou e caiu sobre a pia e o vaso sanitário, quebrando objetos e se ferindo.

No entanto, ele mudou o relato em seguida, dizendo que estava tomando banho quando o homem entrou nu no banheiro querendo ter relação sexual com ele. O suspeito afirmou que empurrou o parceiro, que teria escorregado no chão molhado e se machucado ao cair sobre o vaso sanitário.

A vítima foi encontrada com vários cortes na cabeça, rosto, pescoço, no ombro e joelho esquerdo, além de hematomas semelhantes aos de socos e chutes. Segundo a PM, o local apresentava sinais de luta e havia muito sangue espalhado, mas não foi encontrada nenhuma faca ou objeto cortante.

Os policiais foram até o hospital colher o depoimento da vítima, mas ela estava desacordada devido aos medicamentos que tomou.

