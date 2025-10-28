Homem agride colega e se entrega à PM achando que tinha cometido homicídio

Um homem de 36 anos se entregou à Polícia Militar em Patos de Minas nessa segunda-feira (27/10) por supostamente ter matado o colega de quarto. Ainda que a vítima realmente tenha sido agredida, o homem estava apenas desamaiado.



O caso aconteceu em uma pousada na rua Teófilo Otoni. A vítima de 40 anos sofreu um corte profundo na testa por conta de socos dados pelo agressor.



O agressor procurou a PM e disse que ele e a vítima estavam consumindo bebidas alcoólicas e drogas quando houve uma discussão entre os dois. O agressor queria dinheiro para comprar mais entorpecentes, e, com a negativa, atacou a vítima.



Arrependido e acreditando ter matado o homem, o autor procurou a Base Móvel da PM no Mercado Municipal e relatou o que havia acontecido. A vítima foi encontrada caída no quarto, consciente, mas com dificuldade para falar. Ela recebeu atendimento do SAMU e foi levada ao Hospital Regional.



O agressor foi detido em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão. O caso foi registrado como lesão corporal grave.



De acordo com a polícia, os dois homens não são da cidade e estavam em Patos de Minas a trabalho.

