Homem agride colega e se entrega à PM achando que tinha cometido homicídio
O criminoso procurou a PM e disse que agressão aconteceu porque houve uma discussão quando ele pediu dinheiro para comprar drogas
Um homem de 36 anos se entregou à Polícia Militar em Patos de Minas nessa segunda-feira (27/10) por supostamente ter matado o colega de quarto. Ainda que a vítima realmente tenha sido agredida, o homem estava apenas desamaiado.
O caso aconteceu em uma pousada na rua Teófilo Otoni. A vítima de 40 anos sofreu um corte profundo na testa por conta de socos dados pelo agressor.
O agressor procurou a PM e disse que ele e a vítima estavam consumindo bebidas alcoólicas e drogas quando houve uma discussão entre os dois. O agressor queria dinheiro para comprar mais entorpecentes, e, com a negativa, atacou a vítima.
Arrependido e acreditando ter matado o homem, o autor procurou a Base Móvel da PM no Mercado Municipal e relatou o que havia acontecido. A vítima foi encontrada caída no quarto, consciente, mas com dificuldade para falar. Ela recebeu atendimento do SAMU e foi levada ao Hospital Regional.
O agressor foi detido em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão. O caso foi registrado como lesão corporal grave.
De acordo com a polícia, os dois homens não são da cidade e estavam em Patos de Minas a trabalho.
