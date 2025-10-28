Suspeito de enterrar mulher em Contagem é preso por ocultação de cadáver
Eugênia Maria dos Santos, de 66 anos, foi encontrada morta pela família dois dias depois de desaparecer. Homem também é investigado pelo homicídio
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ratificou a prisão em flagrante de um homem de 48 anos apontado como principal suspeito de matar uma mulher, de 66, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
A princípio, a detenção é por ocultação de cadáver, uma vez que o corpo da vítima foi encontrado semienterrado no quintal do imóvel onde o homem morava. Eugênia Maria dos Santos havia desaparecido no fim da tarde de sábado (25/10) ao sair de casa para comprar carnes.
De acordo com a PCMG, o homem ainda é investigado pelo homicídio da vizinha. O inquérito segue em andamento no Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Na tarde de ontem, o suspeito foi agredido por populares. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Municipal de Contagem. Em nota, o Serviço Social Autônomo da cidade informou que o homem está em estado grave no Centro de Tratamento Intensivo da unidade.
Como o corpo foi encontrado?
Na tarde dessa segunda-feira (27/10), familiares da mulher conseguiram acesso a uma câmera de segurança da Rua VP2, no Bairro Nova Contagem. Nas imagens, é possível ver que Eugênia está do outro lado da via, mas se aproxima de um homem que está sentado no meio-fio, em frente a um portão. De acordo com a neta da vítima, o suspeito é conhecido da família e prestava serviços como capina de lotes.
Ao se aproximar, a vítima conversa por um tempo com o suspeito. Ele então entrega a chave do portão à mulher que abre e aponta para o interior do imóvel. O homem então entra no local e é seguido pela mulher. Desde então, ela não foi mais vista.
Depois de terem acesso ao vídeo, os familiares da vítima foram até o local. Dentro do lote, os parentes encontraram marcas de sangue e perceberam que, no quintal, uma parte do solo estava remexido. Ao escavarem, a família encontrou o corpo da idosa nu, com acúmulo de terra nas unhas e na boca. A forma com que Eugênia estava faz com que os parentes acreditem que ela foi parcialmente enterrada viva.
O que se sabe sobre o crime?
- Eugênia Maria dos Santos desapareceu na tarde de 25 de outubro ao sair de casa para comprar carnes
- Quando não tiveram notícias da mulher, seus familiares começaram a procurar na região
- Dois dias depois, em 27 de outubro, a família teve acesso a uma câmera de segurança na Rua VP2
- Nas gravações, Eugênia aparece conversando com um homem que estava caído no passeio
- Os dois conversam por um tempo e o homem entrega uma chave à Eugênia
- A mulher abre um portão de entrada da casa do homem, que entra em seguida
- Eugênia acompanha o vizinho, mas não foi vista saindo do imóvel
- O corpo da mulher foi encontrado pelos familiares semienterrado no quintal do imóvel
- Ela estava nua e com terra nas unhas e na boca
- O suspeito é linchado pelos vizinhos e levado para o hospital
- Após o resgate, o homem é preso em flagrante por ocultação de cadáver e passa a ser investigado pelo homicídio