Suspeito de enterrar mulher em Contagem é preso por ocultação de cadáver

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ratificou a prisão em flagrante de um homem de 48 anos apontado como principal suspeito de matar uma mulher, de 66, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A princípio, a detenção é por ocultação de cadáver, uma vez que o corpo da vítima foi encontrado semienterrado no quintal do imóvel onde o homem morava. Eugênia Maria dos Santos havia desaparecido no fim da tarde de sábado (25/10) ao sair de casa para comprar carnes.

De acordo com a PCMG, o homem ainda é investigado pelo homicídio da vizinha. O inquérito segue em andamento no Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Na tarde de ontem, o suspeito foi agredido por populares. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Municipal de Contagem. Em nota, o Serviço Social Autônomo da cidade informou que o homem está em estado grave no Centro de Tratamento Intensivo da unidade.

Como o corpo foi encontrado?

Na tarde dessa segunda-feira (27/10), familiares da mulher conseguiram acesso a uma câmera de segurança da Rua VP2, no Bairro Nova Contagem. Nas imagens, é possível ver que Eugênia está do outro lado da via, mas se aproxima de um homem que está sentado no meio-fio, em frente a um portão. De acordo com a neta da vítima, o suspeito é conhecido da família e prestava serviços como capina de lotes.

Ao se aproximar, a vítima conversa por um tempo com o suspeito. Ele então entrega a chave do portão à mulher que abre e aponta para o interior do imóvel. O homem então entra no local e é seguido pela mulher. Desde então, ela não foi mais vista.

Depois de terem acesso ao vídeo, os familiares da vítima foram até o local. Dentro do lote, os parentes encontraram marcas de sangue e perceberam que, no quintal, uma parte do solo estava remexido. Ao escavarem, a família encontrou o corpo da idosa nu, com acúmulo de terra nas unhas e na boca. A forma com que Eugênia estava faz com que os parentes acreditem que ela foi parcialmente enterrada viva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que se sabe sobre o crime?