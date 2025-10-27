Idosa encontrada enterrada em quintal desapareceu no dia do aniversário

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A idosa encontrada morta no quintal de uma casa no Bairro Nova Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (27/10), desapareceu no dia do próprio aniversário. Eugênia Maria dos Santos, de 66 anos, foi vista pela última vez no fim da tarde de sábado (25/10), ao sair para comprar carnes. A família acredita que a idosa morreu ao tentar ajudar um homem conhecido da região.

Desde o desaparecimento, a família recebeu informações de vizinhos de que a idosa teria sido vista perto de uma casa na Rua VP2, no mesmo bairro em que morava. Nesta segunda-feira, os parentes conseguiram ter acesso a imagens de câmera de segurança que mostraram o momento em que a vítima passa em frente ao número 2084.

Nas imagens é possível ver que Eugênia está do outro lado da via, mas se aproxima de um homem que está sentado no meio fio, em frente a um portão. De acordo com a neta da vítima, o suspeito é conhecido da família e prestava serviços como capina de lotes.

Ao se aproximar, a vítima conversa um tempo com o suspeito, que segue caído no chão. Ele então entrega a chave do portão à idosa que abre e aponta para o interior do imóvel. O suspeito então entra no local e é seguido pela mulher.

Depois de terem acesso ao vídeo, os familiares da vítima foram até o local que ela foi vista pela última vez. Dentro do lote, os parentes encontraram um colchão com sangue e, no quintal, parte do solo remexido.

Ao escavarem, a família encontrou o corpo da idosa nu, com acúmulo de terra nas unhas e na boca. A forma com que Eugênia estava fez com que os parentes acreditem que ela foi parcialmente enterrada viva.

O morador do imóvel, que seria o homem visto nas imagens de câmera de segurança conversando com Eugênia Maria, foi linchado por populares. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Municipal de Contagem. Em nota, o Serviço Social Autônomo da cidade informou que o homem, de 48 anos, está em estado grave e precisou ser intubado e sedado.

Procurada, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a perícia da corporação foi acionada para realizar a coleta de vestígios. “O corpo será encaminhado ao IML, em BH, para a devida identificação e exame de necropsia”.

*Com informações de Nash Castro, da TV Alterosa