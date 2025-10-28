Assine
ESTADO CLÍNICO

Segue em estado grave o suspeito de matar e enterrar idosa na Grande BH

O corpo da idosa foi encontrado enterrado em uma residência nessa segunda-feira (27/10), na Grande BH

28/10/2025 11:20

Familiares de idosa desaparecida encontraram seu corpo semi enterrado em quintal de casa onde foi vista entrando no Bairro Nova Contagem
Familiares de idosa desaparecida encontraram seu corpo semi enterrado em quintal de casa onde foi vista entrando no Bairro Nova Contagem crédito: Divulgação

Segue em estado grave o suspeito de matar e enterrar uma idosa no quintal de uma casa em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O corpo dela foi encontrado nessa segunda-feira (27/10), no Bairro Nova Contagem.

Eugênia Maria dos Santos, de 66 anos, foi vista pela última vez no fim da tarde de sábado (25/10), ao sair para comprar carne no dia do próprio aniversário. A família acredita que a idosa morreu ao tentar ajudar um homem conhecido da região.


Segundo a Prefeitura de Contagem, o suspeito, Aldo Santos Vidal, de 48 anos, deu entrada no Hospital Municipal de Contagem ontem (27), trazido pelo Samu, vítima de agressão física por populares que se revoltaram com a situação. “No momento, o paciente está no Centro de Terapia Intensiva (CTI), apresenta quadro clínico grave, recebendo cuidados intensivos da equipe”, informou em nota.

Desde o desaparecimento, a família recebeu informações de vizinhos de que a idosa havia sido vista perto de uma casa na Rua VP2, no mesmo bairro em que morava. Ontem, os parentes conseguiram ter acesso a imagens de câmera de segurança que mostraram o momento em que a vítima passa em frente ao número 2084.

As imagens mostram que Eugênia está do outro lado da via, mas se aproxima de um homem sentado no meio fio, em frente a um portão. De acordo com a neta da vítima, o suspeito é conhecido da família e prestava serviços como capina de lotes.

Ao se aproximar, a vítima conversa um tempo com o suspeito, que segue caído no chão. Ele então entrega a chave do portão à idosa que abre e aponta para o interior do imóvel. O suspeito entra e é seguido pela mulher.

Depois de terem acesso ao vídeo, os familiares da vítima foram até o imóvel onde ela foi vista pela última vez. Dentro do lote, os parentes encontraram um colchão com sangue e, no quintal, parte do solo remexido. Ao escavar, a família encontrou o corpo da idosa nu, com acúmulo de terra nas unhas e na boca. A forma como Eugênia estava fez com que os parentes acreditassem que ela havia sido enterrada viva.

O morador do imóvel, que seria o homem visto nas imagens de câmera de segurança conversando com Eugênia Maria, foi espancado por populares. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Municipal de Contagem. 

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a perícia da corporação foi acionada para realizar a coleta de vestígios da morte da idosa. “O corpo será encaminhado ao IML, em BH, para a devida identificação e exame de necropsia”.


*Com informações de Nash Castro, da TV Alterosa

