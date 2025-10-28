Segue em estado grave o suspeito de matar e enterrar idosa na Grande BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Segue em estado grave o suspeito de matar e enterrar uma idosa no quintal de uma casa em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O corpo dela foi encontrado nessa segunda-feira (27/10), no Bairro Nova Contagem.

Eugênia Maria dos Santos, de 66 anos, foi vista pela última vez no fim da tarde de sábado (25/10), ao sair para comprar carne no dia do próprio aniversário. A família acredita que a idosa morreu ao tentar ajudar um homem conhecido da região.



Segundo a Prefeitura de Contagem, o suspeito, Aldo Santos Vidal, de 48 anos, deu entrada no Hospital Municipal de Contagem ontem (27), trazido pelo Samu, vítima de agressão física por populares que se revoltaram com a situação. “No momento, o paciente está no Centro de Terapia Intensiva (CTI), apresenta quadro clínico grave, recebendo cuidados intensivos da equipe”, informou em nota.

Desde o desaparecimento, a família recebeu informações de vizinhos de que a idosa havia sido vista perto de uma casa na Rua VP2, no mesmo bairro em que morava., os parentes conseguiram ter acesso a imagens de câmera de segurança que mostraram o momento em que a vítima passa em frente ao número 2084.

As imagens mostram que Eugênia está do outro lado da via, mas se aproxima de um homem sentado no meio fio, em frente a um portão. De acordo com a neta da vítima, o suspeito é conhecido da família e prestava serviços como capina de lotes.

Ao se aproximar, a vítima conversa um tempo com o suspeito, que segue caído no chão. Ele então entrega a chave do portão à idosa que abre e aponta para o interior do imóvel. O suspeito entra e é seguido pela mulher.

Depois de terem acesso ao vídeo, os familiares da vítima foram até o imóvel onde ela foi vista pela última vez. Dentro do lote, os parentes encontraram um colchão com sangue e, no quintal, parte do solo remexido. Ao escavar, a família encontrou o corpo da idosa nu, com acúmulo de terra nas unhas e na boca. A forma como Eugênia estava fez com que os parentes acreditassem que ela havia sido enterrada viva.

O morador do imóvel, que seria o homem visto nas imagens de câmera de segurança conversando com Eugênia Maria, foi espancado por populares. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Municipal de Contagem.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a perícia da corporação foi acionada para realizar a coleta de vestígios da morte da idosa. “O corpo será encaminhado ao IML, em BH, para a devida identificação e exame de necropsia”.



*Com informações de Nash Castro, da TV Alterosa

