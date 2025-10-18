Idosa tem parte de dedos amputados ao se enrolar em fio solto de poste

Uma idosa de 69 anos sofreu amputação em parte dos dedos, na manhã desta sexta-feira (17/10), ao se enroscar em fios de fibra óptica pendurados na Rua Castro Alves, no bairro Catalão, em Divinópolis (MG). A vítima contou que, ao segurar os fios, sentiu um puxão repentino e uma dor intensa.

A suspeita, conforme o Corpo de Bombeiros, é de que algum veículo possa ter passado pela via e esticado os cabos que se estendiam até o meio da rua, provocando o ferimento, embora essa hipótese não tenha sido confirmada, já que ninguém presenciou o momento exato do acidente.

Ainda de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima com amputação traumática das falanges dos quatro dedos da mão esquerda indicador, médio, anelar e mínimo e sangramento ativo.

Idosa em estado grave

Os bombeiros prestaram atendimento de primeiros socorros no local e encaminharam a vítima para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus, onde recebeu atendimento especializado.

A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência para investigar as circunstâncias do caso.

Mutirão

No início deste mês a prefeitura anunciou mutirão para retirada dos fios soltos e inutilizados em postes da cidade. A ação irá percorrer os bairros da cidade. A decisão foi tomada em reunião no dia 9 de outubro com representantes da prefeitura e várias empresas de telecomunicação como da Cemig.

Na ocasião da reunião, o prefeito destacou a gravidade da situação. "Divinópolis não pode mais conviver com essa desordem que se arrasta há décadas. Estamos dando um basta nesse problema. O cidadão tem o direito de viver em uma cidade limpa, segura e organizada, e é isso que vamos garantir", afirmou Gleidson Azevedo (NOVO).

O mutirão começou no dia 13 de outubro pela mesma rua onde houve o acidente com a idosa, a rua Castro Alves. A prefeitura ainda não se manifestou sobre o acidente.



*Amanda Quintiliano especial para o EM

