Assine
overlay
Início Gerais
CORRUPÇÃO

Polícia investiga esquema de superfaturamento no Triângulo Mineiro

Desvio de dinheiro com indícios de fraudes em licitações teria sido feito a partir de uma feira agropecuária

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
28/10/2025 15:24 - atualizado em 28/10/2025 16:05

compartilhe

SIGA
x
Operação foi feita na manhã desta terça-feira em Campo Florido e Uberaba
Operação foi feita na manhã desta terça-feira (28/10) em Campo Florido e Uberaba crédito: PCMG

Campo Florido e Uberaba, cidades no Triângulo Mineiro, foram palco de uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público nesta terça-feira (28/10) para investigar o envolvimento de agentes públicos num esquema de superfaturamento de dinheiro público para a Expocampo 2025. O evento agropecuário ocorreu em julho, em Campo Florido. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A investigação apura a formação de uma organização criminosa que, mediante a utilização de agentes públicos e políticos, utilizava empresas jurídicas de fachada, recém-constituídas, para vencer licitações publicadas pelo Poder Executivo Municipal. Isso viria ocorrendo  desde o início da gestão executiva deste ano. 

“O foco dessa ação foram empresários, agentes públicos e agentes políticos da cidade de Campo Florido, que estariam supostamente envolvidos em um esquema de fraude a licitação”, destaca o delegado Eduardo Garcia, que preside o inquérito.

No cumprimento dos mandados foram apreendidos diversos celulares, mídias, computadores e documentos, que foram encaminhados para perícia.

Em dois dos endereços, os policiais foram acompanhados por  quatro analistas do Ministério Público para cumprir mandados no setor de licitação da Prefeitura de Campo Florido e em um escritório de contabilidade, onde estaria centralizado o esquema de constituição das empresas de fachada. 

Segundo o delegado Eduardo Garcia, as investigações tiveram início em julho último, depois de informações repassadas pelo Laboratório de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do 5º Departamento de Polícia Civil, em Uberaba (MG), Triângulo Mineiro.

A primeira análise dos documentos da ordem financeira apontou um esquema destinado a frustrar o caráter competitivo em processos licitatórios no município de Campo Florido. A investigação apontou que pessoas de alto poder aquisitivo da cidade estariam envolvidas com um suposto superfaturamento financeiro na realização do evento Expocampo 2025.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como parte da operação, mediante representação judicial da PCMG, a Justiça suspendeu os pagamentos do evento Expocampo 2025 até a conclusão das investigações. Entre os investigados estão políticos influentes na cidade.


Tópicos relacionados:

campo-florido corrupcao prefeitura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay