Polícia investiga esquema de superfaturamento no Triângulo Mineiro

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Campo Florido e Uberaba, cidades no Triângulo Mineiro, foram palco de uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público nesta terça-feira (28/10) para investigar o envolvimento de agentes públicos num esquema de superfaturamento de dinheiro público para a Expocampo 2025. O evento agropecuário ocorreu em julho, em Campo Florido.

A investigação apura a formação de uma organização criminosa que, mediante a utilização de agentes públicos e políticos, utilizava empresas jurídicas de fachada, recém-constituídas, para vencer licitações publicadas pelo Poder Executivo Municipal. Isso viria ocorrendo desde o início da gestão executiva deste ano.

“O foco dessa ação foram empresários, agentes públicos e agentes políticos da cidade de Campo Florido, que estariam supostamente envolvidos em um esquema de fraude a licitação”, destaca o delegado Eduardo Garcia, que preside o inquérito.

No cumprimento dos mandados foram apreendidos diversos celulares, mídias, computadores e documentos, que foram encaminhados para perícia.

Em dois dos endereços, os policiais foram acompanhados por quatro analistas do Ministério Público para cumprir mandados no setor de licitação da Prefeitura de Campo Florido e em um escritório de contabilidade, onde estaria centralizado o esquema de constituição das empresas de fachada.

Segundo o delegado Eduardo Garcia, as investigações tiveram início em julho último, depois de informações repassadas pelo Laboratório de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do 5º Departamento de Polícia Civil, em Uberaba (MG), Triângulo Mineiro.

A primeira análise dos documentos da ordem financeira apontou um esquema destinado a frustrar o caráter competitivo em processos licitatórios no município de Campo Florido. A investigação apontou que pessoas de alto poder aquisitivo da cidade estariam envolvidas com um suposto superfaturamento financeiro na realização do evento Expocampo 2025.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como parte da operação, mediante representação judicial da PCMG, a Justiça suspendeu os pagamentos do evento Expocampo 2025 até a conclusão das investigações. Entre os investigados estão políticos influentes na cidade.



