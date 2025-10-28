Assine
SUSTO

Vídeo: onça-parda é capturada depois de 30h no quintal de casa do Triângulo

Animal foi retirado da árvore sob sedação e passa por avaliação veterinária. O caso foi registrado em Santa Vitória, Triângulo Mineiro

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
28/10/2025 16:34 - atualizado em 28/10/2025 16:39

Onça foi sedada e passa por avaliação veterinária
Onça foi sedada e passa por avaliação veterinária crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

A onça-parda que fez uma família se trancar em casa foi capturada na tarde dessa terça-feira (28/10) em uma área residencial do distrito de Chaveslândia, no município de Santa Vitória (MG), no Triângulo Mineiro, depois de mais de 30 horas de operação.

O animal, de porte médio e aparentemente adulto, estava no topo de uma árvore no quintal de uma casa. A família se trancou dentro do imóvel e chamou os bombeiros, que chegaram no lote da residência por volta das 10h de segunda-feira (27/10).

A operação contou com militares do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental (PMAmb) e equipe de veterinários da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). A área foi isolada do início ao fim da operação, de maneira a garantir a segurança do animal e dos moradores.

Segundo o tenente André Mariano, comandante da região de Ituiutaba, as equipes conseguiram aplicar um tranquilizante no animal e, assim que ele teve o quadro estabilizado, os bombeiros conseguiram subir na árvore e fazer a contenção física dele, que desceu em cordas.

Depois de retirada da árvore, a onça foi entregue aos cuidados dos veterinários para uma avaliação e, na sequência, será levada para o Hospital de Veterinária da universidade. De acordo com a corporação, caso não sejam detectados problemas, a onça será devolvida ao habitat natural.

