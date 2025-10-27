Assine
SUSTO!

Onça-parda no quintal faz família se trancar dentro de casa em MG

Bombeiros e policiais atuaram na ocorrência na manhã desta segunda-feira (27/10), em Santa Vitória, no Triângulo Mineiro. Ninguém ficou ferido

27/10/2025 21:27

Animal de porte médio e aparentemente adulto havia sido encontrado no topo de uma árvore dentro de uma residência
Animal de porte médio e aparentemente adulto foi encontrado no topo de uma árvore dentro de uma residência crédito: Corpo de Bombeiros

Uma onça-parda foi encontrada na manhã desta segunda-feira (27/10) em uma área residencial do distrito de Chaveslândia, em Santa Vitória (MG), no Triângulo Mineiro.

O animal, de porte médio e aparentemente adulto, estava no topo de uma árvore no quintal de uma casa. A família se trancou dentro do imóvel até que a onça fosse resgatada.

O Corpo de Bombeiros de Ituiutaba foi acionado por volta das 10h para realizar a captura. Desde o início da ocorrência, a área foi isolada e monitorada pelos bombeiros, com o apoio de dois policiais militares e dois policiais ambientais, a fim de garantir a segurança dos moradores e do próprio animal.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe técnica da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) se deslocou até o local para realizar o procedimento de sedação da onça.

Ainda de acordo com a corporação, a UFU realizará avaliações clínicas e exames para verificar as condições de saúde do animal. Caso não sejam detectados problemas, a onça será devolvida ao seu habitat natural.

