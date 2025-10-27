Motociclista morre esmagada por ônibus no Bairro Sion, em BH
Acidente foi registrado por volta das 17h45 e causou interdição parcial da via, que só foi liberada às 19h21, segundo a BHTrans
Bruno Luis Barros e Marcos Vieira
Uma mulher morreu após ser atropelada por um ônibus no fim da tarde desta segunda-feira (27/10) na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na altura da Rua Panamá, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.
A reportagem do Estado de Minas esteve no local. A vítima caiu da moto e acabou esmagada ao ser atingida por um ônibus da linha 3842 (Nova Lima), em frente a um posto de combustíveis, no sentido Centro.
O acidente foi registrado por volta das 17h45 e causou interdição parcial da via. Militares do 22º Batalhão da Polícia Militar, perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados.
Segundo a BHTrans, o trânsito ficou parcialmente bloqueado por quase duas horas, sendo totalmente liberado às 19h21, após a conclusão dos trabalhos das autoridades no local.
