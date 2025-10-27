Assine
ACIDENTE

Motociclista morre esmagada por ônibus no Bairro Sion, em BH

Acidente foi registrado por volta das 17h45 e causou interdição parcial da via, que só foi liberada às 19h21, segundo a BHTrans

27/10/2025 20:18

Acidente foi registrado por volta das 17h45 e causou interdição parcial da via
Acidente foi registrado por volta das 17h45 e causou interdição parcial da via crédito: Marcos Vieira/EM/DA. Press

Bruno Luis Barros e Marcos Vieira

Uma mulher morreu após ser atropelada por um ônibus no fim da tarde desta segunda-feira (27/10) na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na altura da Rua Panamá, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

A reportagem do Estado de Minas esteve no local. A vítima caiu da moto e acabou esmagada ao ser atingida por um ônibus da linha 3842 (Nova Lima), em frente a um posto de combustíveis, no sentido Centro.

O acidente foi registrado por volta das 17h45 e causou interdição parcial da via. Militares do 22º Batalhão da Polícia Militar, perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados.

Perícia da Polícia Civil esteve no local-Marcos Vieira/EM/DA. Press
Coletivo envolvido em acidente faz a linha 3842 (Nova Lima)-Marcos Vieira/EM/DA. Press
Segundo a BHTrans, o trânsito ficou parcialmente bloqueado por quase duas horas, sendo totalmente liberado às 19h21, após a conclusão dos trabalhos das autoridades no local.

