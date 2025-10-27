Incêndio em residência de família mata pai e deixa mãe gravemente ferida

Um homem de 41 anos morreu e a sua esposa de 46 anos sofreu ferimentos graves após um incêndio de grandes proporções na residência deles, localizada no município de Indianópolis, no Triângulo Mineiro. As causas do incêndio, que aconteceu na madrugada desta segunda-feira (27/10), estão sendo investigadas.

Segundo relato do filho do casal aos bombeiros, no momento das chamas, ele arrombou a porta do quarto dos pais e encontrou a mãe com o corpo em chamas, enquanto o pai já estava morto.

Além do jovem, outros dois familiares deles, que também moram na casa, conseguiram sair da residência sem ferimentos.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, a mulher sofreu queimaduras em aproximadamente metade do corpo e foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFTM).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As chamas foram controladas por um caminhão-pipa da Prefeitura e o rescaldo foi feito por equipe do Corpo de Bombeiros.

Equipe da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou os trabalhos e, em seguida, o corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araguari, a cerca de 60 km de Indianópolis.