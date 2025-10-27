Assine
COMPORTAMENTO INADEQUADO

Sejusp e SEE apuram caso de professora flagrada em ato sexual com detento

Flagrante ocorreu em anexo de uma escola estadual, localizado dentro da Penitenciária de Patrocínio (MG), Alto Paranaíba, durante o horário de aulas

27/10/2025 13:28

Sejusp e SEE/MG apuram caso de professora flagrada em ato sexual comdetento crédito: PLANOVA/DivulgaÃ§Ã£o

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) estão apurando o caso de uma professora que praticou ato sexual com um detento, dentro da Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares, em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba.

Segundo nota da Sejusp, a professora e o preso foram surpreendidos por policiais penais em situação de intimidade e comportamento inadequado por volta das 10h da última quinta-feira (23/10). O flagrante aconteceu durante o horário de aulas no anexo de uma escola estadual, que funciona dentro do presídio. Eles foram retirados do local e encaminhados para as providências administrativas cabíveis. 

"A direção da penitenciária instaurou uma apuração interna e comunicou o ocorrido à Superintendência Regional de Educação (SRE). O detento será ouvido pelo Conselho Disciplinar da unidade e poderá ser punido conforme as normas vigentes, com a aplicação de sanções administrativas", destacou a Sejusp.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) declarou que também realizará a devida apuração e tomará todas as medidas administrativas necessárias.

