Sejusp e SEE apuram caso de professora flagrada em ato sexual com detento
Flagrante ocorreu em anexo de uma escola estadual, localizado dentro da Penitenciária de Patrocínio (MG), Alto Paranaíba, durante o horário de aulas
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) estão apurando o caso de uma professora que praticou ato sexual com um detento, dentro da Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares, em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba.
Segundo nota da Sejusp, a professora e o preso foram surpreendidos por policiais penais em situação de intimidade e comportamento inadequado por volta das 10h da última quinta-feira (23/10). O flagrante aconteceu durante o horário de aulas no anexo de uma escola estadual, que funciona dentro do presídio. Eles foram retirados do local e encaminhados para as providências administrativas cabíveis.
"A direção da penitenciária instaurou uma apuração interna e comunicou o ocorrido à Superintendência Regional de Educação (SRE). O detento será ouvido pelo Conselho Disciplinar da unidade e poderá ser punido conforme as normas vigentes, com a aplicação de sanções administrativas", destacou a Sejusp.
A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) declarou que também realizará a devida apuração e tomará todas as medidas administrativas necessárias.