MG: adolescentes são apreendidos após briga generalizada em festa
Três jovens foram feridos com golpes de faca. Suspeitos foram encontrados e confirmaram participação na briga, mas negaram uso de arma
compartilheSIGA
Um homem foi preso e dois adolescentes foram apreendidos após uma briga em uma festa no Distrito de Boa Vista, Zona Rural de Virginópolis (MG), Vale do Rio Doce. O evento, chamado “Cavalgada do Terceirão”, aconteceu nesse domingo (26/10). Três pessoas ficaram feridas com golpes de faca.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), as vítimas, identificadas como Pedro Augusto, Jeremias e Ryan, foram atacadas durante o evento. Aos policiais, o primeiro jovem informou que estava dançando com a namorada de um dos suspeitos quando foi atingido pelos golpes.
- Discussão em festa termina em tragédia no interior de Minas
- Briga generalizada em casa noturna da Pampulha acaba na delegacia
- BH: briga generalizada em espetinho termina com um morto e um baleado
Os jovens foram socorridos e dois deles levados para o Hospital São José, em Virginópolis. No entanto, Pedro, que seria o alvo do ataque, teve que ser encaminhado para uma unidade de saúde da cidade de Guanhães, a 32 quilômetros de distância.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Os três suspeitos, apontados pelas vítimas, foram encontrados e ao serem questionados pelos policiais confirmaram que participaram da briga. No entanto, os jovens negaram que esfaquearam os desafetos. Mesmo assim, eles foram conduzidos à delegacia.