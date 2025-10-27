Assine
overlay
Início Gerais
DESAVENÇAS

MG: adolescentes são apreendidos após briga generalizada em festa

Três jovens foram feridos com golpes de faca. Suspeitos foram encontrados e confirmaram participação na briga, mas negaram uso de arma

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
27/10/2025 15:54 - atualizado em 27/10/2025 15:55

compartilhe

SIGA
x
Viatura policial
Adolescentes feridos foram socorridos e levados para um hospital da região; um deles em estado grave crédito: Reprodução

Um homem foi preso e dois adolescentes foram apreendidos após uma briga em uma festa no Distrito de Boa Vista, Zona Rural de Virginópolis (MG), Vale do Rio Doce. O evento, chamado “Cavalgada do Terceirão”, aconteceu nesse domingo (26/10). Três pessoas ficaram feridas com golpes de faca. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), as vítimas, identificadas como Pedro Augusto, Jeremias e Ryan, foram atacadas durante o evento. Aos policiais, o primeiro jovem informou que estava dançando com a namorada de um dos suspeitos quando foi atingido pelos golpes. 

Os jovens foram socorridos e dois deles levados para o Hospital São José, em Virginópolis. No entanto, Pedro, que seria o alvo do ataque, teve que ser encaminhado para uma unidade de saúde da cidade de Guanhães, a 32 quilômetros de distância. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Os três suspeitos, apontados pelas vítimas, foram encontrados e ao serem questionados pelos policiais confirmaram que participaram da briga. No entanto, os jovens negaram que esfaquearam os desafetos. Mesmo assim, eles foram conduzidos à delegacia. 

Tópicos relacionados:

agressao minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay