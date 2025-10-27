MG: adolescentes são apreendidos após briga generalizada em festa

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem foi preso e dois adolescentes foram apreendidos após uma briga em uma festa no Distrito de Boa Vista, Zona Rural de Virginópolis (MG), Vale do Rio Doce. O evento, chamado “Cavalgada do Terceirão”, aconteceu nesse domingo (26/10). Três pessoas ficaram feridas com golpes de faca.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), as vítimas, identificadas como Pedro Augusto, Jeremias e Ryan, foram atacadas durante o evento. Aos policiais, o primeiro jovem informou que estava dançando com a namorada de um dos suspeitos quando foi atingido pelos golpes.

Os jovens foram socorridos e dois deles levados para o Hospital São José, em Virginópolis. No entanto, Pedro, que seria o alvo do ataque, teve que ser encaminhado para uma unidade de saúde da cidade de Guanhães, a 32 quilômetros de distância.

Os três suspeitos, apontados pelas vítimas, foram encontrados e ao serem questionados pelos policiais confirmaram que participaram da briga. No entanto, os jovens negaram que esfaquearam os desafetos. Mesmo assim, eles foram conduzidos à delegacia.