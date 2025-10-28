14 são presos em operação que mira o Comando Vermelho

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Quatorze presos. Este é o saldo da segunda fase da Operação Siracusa, deflagrada na manhã desta terça-feira (28/10), pelas forças de segurança de Minas Gerais, em Bicas e Juiz de Fora (MG), Zona da Mata. Os alvos foram presos suspeitos de ligação com o grupo criminoso Comando Vermelho CV).

A operação é realizada conjuntamente pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), da Polícia Penal, e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) – Zona da Mata do MPMG, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A Polícia Militar informa que os suspeitos presos atuavam principalmente nos bairros Retiro e Jardim Esperança, em Juiz de Fora, e no Bairro Saracura, em Bicas, que era o ponto de refino de drogas, em especial de pasta-base de cocaína e de maconha.

Das 14 prisões, cinco foram em Bicas e seis em Juiz de Fora. Três eram de presos que já estavam no sistema prisional. Todos são suspeitos de envolvimento com os crimes de tráfico de drogas, tortura e ameaça.

No total, participaram da operação 150 policiais civis, militares e penais, que utilizaram 46 viaturas, um helicóptero e também um cão farejador. As investigações, segundo o Gaeco, tiveram início há um ano. No total, foram cumpridos 28 mandados de prisão e busca e apreensão.

