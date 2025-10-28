Operação das forças de segurança visa o Comando Vermelho em MG
Segunda fase da Operação Saracura mira célula vinculada à facção criminosa carioca na Zona da Mata
compartilheSIGA
Deflagrada na manhã desta terça-feira (28/10), em Bicas (MG) e Juiz de Fora (MG), a segunda fase da Operação Saracura, de combate ao crime organizado na Zona da Mata.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O objetivo da operação é desarticular uma célula vinculada à facção criminosa Comando Vermelho, responsável por diversas atividades ilícitas na região.
Operação contra o Comando Vermelho toma favelas do RJ com blindados, helicópteros e 2.500 policiais
A operação é conjunta da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e apoio da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), da Polícia Penal, e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) – Zona da Mata do MPMG, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Leia Mais
São cumpridos mandados de prisão, de busca e apreensão, sequestro de bens, em desfavor de investigados identificados como integrantes do grupo criminoso.
- Integrantes de grande organização criminosa mineira são condenados
- Líder de facção e mandante de cerca de 18 homicídios na Bahia é preso em MG
Segundo as instituições participantes da operação, esta é o compromisso conjunto no enfrentamento às organizações criminosas e na promoção da segurança pública e da paz social na região.
Matéria em atualização.