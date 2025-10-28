Operação toma favelas do RJ com blindados, helicópteros e 2.500 policiais

O Governo do Estado do Rio de Janeiro iniciou, nesta terça-feira (28), a Operação Contenção, uma ação conjunta das forças de segurança nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte. Cerca de 2.500 policiais civis e militares participam da ofensiva, que tem como objetivo cumprir 100 mandados de prisão contra traficantes do Comando Vermelho.

Dois criminosos e um morador de rua morreram durante a ação. A equipe da Super Rádio Tupi flagrou a chegada de duas pessoas baleadas no Hospital Getúlio Vargas. Uma das vítimas é a cabelereira Kelma Rejane Magalhães, de 51 anos, que estava dentro de uma academia em Olaria quando foi atingida por um tiro nas nádegas. O segundo baleado é um homem encontrado ferido em um ferro-velho. De acordo com a direção do hospital, houve reforço no setor de emergência.

Os principais alvos da operação são lideranças da facção: Edgar Alves de Andrade, o Doca, e Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, homem forte do tráfico de drogas no Complexo do Alemão.

Os agentes contam com o apoio de drones, dois helicópteros, 32 blindados, 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM e ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate.

A operação ocorre simultaneamente nas 26 comunidades que compõem os complexos do Alemão e da Penha e também altera a rotina de moradores de Olaria, Bonsucesso, Ramos, Inhaúma e bairros vizinhos, como relatou uma moradora à Super Rádio Tupi.

“Aí, muito tiro que está dando, gente. Daqui de Del Castilho dá para a gente ouvir. Estou com medo até de bala perdida, chegar ali, pegar ônibus no ponto, sei lá”, apontou.

Até o momento, dois homens foram presos e um fuzil apreendido na Rua Uranos. Os presos e os armamentos apreendidos serão encaminhados para a Cidade da Polícia, onde foi montada uma base operacional pra acompanhar os desdobramentos da Polícia Civil nessa megaoperação, na qual também participam promotores do Ministério Público Estadual.

A ação tem como base um inquérito instaurado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) para combater a expansão territorial do CV.

Impactos na região

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que 28 escolas foram impactadas na região do Complexo do Alemão. Já no Complexo da Penha, 17 unidades sofreram impactos da operação.

Como foi montada a operação

A Operação Contenção envolve policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE) e unidades da capital e da região metropolitana. Pela Polícia Civil, participam agentes de todas as delegacias especializadas e distritais, além da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.

O governador Cláudio Castro afirmou que o Estado atua de forma coordenada e com o máximo de força para reafirmar o controle estatal sobre as comunidades.

“Estamos atuando com força máxima e de forma integrada para deixar bem claro que quem exerce o poder é o Estado. Os verdadeiros donos desses territórios são os cidadãos de bem, trabalhadores. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado”, declarou.