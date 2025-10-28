Assine
overlay
Início Nacional
COMPLEXOS OCUPADOS

Operação toma favelas do RJ com blindados, helicópteros e 2.500 policiais

Operação ocorre simultaneamente nas 26 comunidades que compõem os complexos do Alemão e da Penha

Publicidade
Carregando...
BU
Bia Urgal
BU
Bia Urgal
Repórter
28/10/2025 08:21 - atualizado em 28/10/2025 08:30

compartilhe

SIGA
x
Megaoperação toma Alemão e Penha com blindados, helicópteros e 2.500 policiais
Megaoperação toma Alemão e Penha com blindados, helicópteros e 2.500 policiais crédito: Tupi

O Governo do Estado do Rio de Janeiro iniciou, nesta terça-feira (28), a Operação Contenção, uma ação conjunta das forças de segurança nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte. Cerca de 2.500 policiais civis e militares participam da ofensiva, que tem como objetivo cumprir 100 mandados de prisão contra traficantes do Comando Vermelho. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Dois criminosos e um morador de rua morreram durante a ação. A equipe da Super Rádio Tupi flagrou a chegada de duas pessoas baleadas no Hospital Getúlio Vargas. Uma das vítimas é a cabelereira Kelma Rejane Magalhães, de 51 anos, que estava dentro de uma academia em Olaria quando foi atingida por um tiro nas nádegas. O segundo baleado é um homem encontrado ferido em um ferro-velho. De acordo com a direção do hospital, houve reforço no setor de emergência. 

Mulher foi atingida por bala perdida em academia do Rio de Janeiro, durante operação da PM
Mulher foi atingida por bala perdida em academia do Rio de Janeiro, durante operação da PM Reprodução/redes sociais

Os principais alvos da operação são lideranças da facção: Edgar Alves de Andrade, o Doca, e Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, homem forte do tráfico de drogas no Complexo do Alemão. 

Os agentes contam com o apoio de drones, dois helicópteros, 32 blindados, 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM e ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate. 

A operação ocorre simultaneamente nas 26 comunidades que compõem os complexos do Alemão e da Penha e também altera a rotina de moradores de Olaria, Bonsucesso, Ramos, Inhaúma e bairros vizinhos, como relatou uma moradora à Super Rádio Tupi. 

“Aí, muito tiro que está dando, gente. Daqui de Del Castilho dá para a gente ouvir. Estou com medo até de bala perdida, chegar ali, pegar ônibus no ponto, sei lá”, apontou. 

Até o momento, dois homens foram presos e um fuzil apreendido na Rua Uranos. Os presos e os armamentos apreendidos serão encaminhados para a Cidade da Polícia, onde foi montada uma base operacional pra acompanhar os desdobramentos da Polícia Civil nessa megaoperação, na qual também participam promotores do Ministério Público Estadual. 

A ação tem como base um inquérito instaurado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) para combater a expansão territorial do CV. 

Impactos na região

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que 28 escolas foram impactadas na região do Complexo do Alemão. Já no Complexo da Penha, 17 unidades sofreram impactos da operação. 

Como foi montada a operação

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Operação Contenção envolve policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE) e unidades da capital e da região metropolitana. Pela Polícia Civil, participam agentes de todas as delegacias especializadas e distritais, além da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência. 

Leia Mais

O governador Cláudio Castro afirmou que o Estado atua de forma coordenada e com o máximo de força para reafirmar o controle estatal sobre as comunidades. 

“Estamos atuando com força máxima e de forma integrada para deixar bem claro que quem exerce o poder é o Estado. Os verdadeiros donos desses territórios são os cidadãos de bem, trabalhadores. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado”, declarou.

Tópicos relacionados:

comando-vermelho favelas megaoperacao policia rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay