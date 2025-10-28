Assine
Usou isqueiro

Morre homem que se queimou com vazamento de gás em Uberlândia

O idoso de 75 anos estava internado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) desde o dia do acidente

28/10/2025 16:26 - atualizado em 28/10/2025 16:36

Casa do idoso ficou destruída depois da explosão de gás crédito: Rede de Noticias

Depois de 11 dias morreu o idoso que se queimou ao tentar testar um vazamento de gás acendendo um isqueiro, em Uberlândia (NG), Triângulo Mineiro. Ele estava internado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) desde o dia do acidente.

A vítima, de 75 anos, foi enterrada na tarde desta terça-feira (28/10). A morte foi confirmada ontem. 

O homem teve mais da metade do corpo queimada e sua casa foi incendiada.

 

A vítima estava sozinha no imóvel quando fez um teste de vazamento usando um isqueiro, no dia 16 de outubro. 

O gás vazava na conexão do botijão com o fogão e a chama acesa pelo morador fez com que o gás queimasse e o fogo se alastrasse por parte da cozinha e pelo corpo do idoso.

O homem tentou se desvencilhar do botijão e apagar as chamas, mas, como tinha mobilidade reduzida, houve grande dificuldade e as chamas cobriram seu corpo. Do lado de fora da casa, o fogo se espalhou a passou a queimar o quintal da residência, destruindo uma moto e o teto.

O vizinho dos fundos percebeu o que se passava e ajudou a vítima, primeiro apagando o fogo do corpo do homem, depois controlando o incêndio no imóvel.

O idoso foi enterrado no cemiterio Campo do Bom Pastor, na cidade do Triângulo Mineiro. 

