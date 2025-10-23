Grande BH: menor de idade é baleado no púbis e sobrevive a ataque em praça

Um adolescente de 17 anos foi baleado com três tiros na noite dessa quarta-feira (22/10), em Caeté (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), quando os militares chegaram à Praça do Lajedo, conhecida como “pracinha do Capeta”, no bairro São Geraldo, a vítima já havia sido socorrida ao Hospital João XXIII, na capital, e o estado de saúde era estável.

No hospital, o adolescente relatou que estava na praça com um amigo para fumar drogas, quando dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram. Segundo ele, o garupa não disse nada e começou a atirar, atingindo a vítima no púbis, no fêmur direito e no cotovelo esquerdo.

O jovem afirmou não reconhecer os autores e disse não saber o motivo do ataque, alegando não ter desavenças com ninguém. A perícia da Polícia Civil recolheu 11 estojos de munições calibre 9mm, demonstrando a sorte que o adolescente teve em sobreviver ao atentado.

A Polícia Civil agora trabalha para identificar os suspeitos e esclarecer as circunstâncias do crime.