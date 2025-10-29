Empresário foi atraído para emboscada antes de fazer Pix, conclui PCMG

A Polícia Civil (PC) de Patrocínio, no Alto Paranaíba, informou que concluiu nesta quarta-feira (29/10) o inquérito policial do brutal assassinato do empresário da construção civil, Luiz Antônio da Silva, de 61 anos, morto por facadas e atropelamento. O crime ocorreu em 17 de outubro desse ano, sendo que o corpo do empresário foi localizado em meio a um cafezal no dia seguinte.

Uma jovem, de 18 anos, e outros dois jovens, de 24 e 25 anos, suspeitos de praticarem três crimes, tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. Eles foram indiciados pelos crimes de latrocínio, extorsão qualificada e ocultação de cadáver.

Segundo a PCMG, as investigações apontaram que, inicialmente, o empresário foi atraído para uma emboscada por uma jovem de 18 anos, com quem ele já tinha tido um relacionamento, anteriormente.

Durante o trajeto, a jovem indicou um local sob o pretexto de adquirir drogas. Mas, no momento em que ele parou a caminhonete, foi rendido por outros dois suspeitos, de 24 e 25 anos.

Em seguida, ainda conforme as investigações, o trio obrigou a vítima a realizar três transferências bancárias via Pix que totalizaram R$ 16 mil.

Depois disso, em uma tentativa de fuga, o empresário foi violentamente agredido com diversas facadas e atropelado com a própria caminhonete.

Após o assassinato, os suspeitos ocultaram o corpo da vítima em meio a um cafezal, roubaram o veículo e pertences da vítima, e fugiram para Patos de Minas, a cerca de 70 km de Patrocínio.

Eles foram localizados e presos pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) após uma perseguição em alta velocidade pela BR-352. Na caminhonete roubada foram encontradas manchas de sangue, objetos pessoais da vítima e quatro tabletes de maconha.