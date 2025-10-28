Assine
PEGO NO ATO!

Professora flagrada em ato sexual com detento pede dispensa do cargo

Secretaria de Educação confirma que docente temporária será investigada por procedimento administrativo

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
28/10/2025 08:56

Sejusp e SEE/MG apuram caso de professora flagrada em ato sexual comdetento
Sejusp e SEE/MG apuram caso de professora flagrada em ato sexual com detento crédito: PLANOVA/DivulgaÃ§Ã£o

A professora flagrada em ato sexual com um detento dentro da Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares, em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba, na última quinta-feira (23/10), pediu dispensa do cargo.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), que informou, em nota, ter acolhido a servidora na mesma manhã do ocorrido, junto à Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Patrocínio.

“A docente, que possui vínculo temporário com o Estado, solicitou dispensa do cargo. A SEE/MG irá instaurar um Procedimento Administrativo Simplificado (PAS), conforme previsto na Lei Estadual nº 24.805/2024, para apurar os fatos e adotar as medidas cabíveis”, declarou a pasta.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a professora e o detento foram surpreendidos por policiais penais em situação de intimidade e comportamento inadequado por volta de 10h, durante o horário de aulas no anexo da escola estadual que funciona dentro do presídio.

Os dois foram retirados do local e encaminhados para as providências administrativas. “A direção da penitenciária instaurou uma apuração interna e comunicou o ocorrido à Superintendência Regional de Educação. O detento será ouvido pelo Conselho Disciplinar da unidade e poderá ser punido conforme as normas vigentes, com a aplicação de sanções administrativas”, informou a Sejusp em nota.

