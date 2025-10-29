Pista de skate e parede de escalada são inauguradas em bairro de BH

Nesta quarta-feira (29/10), foi realizada a inauguração de uma pista de skate e de uma parede de escalada no Centro Esportivo e Cultural ABESC, Bairro Horto, Região Leste de BH. O projeto Arena Jogos Olímpicos, que será disponibilizado de forma gratuita, foi organizado pela Associação Natividade, por meio do patrocínio da Riachuelo, via Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

A organização busca realizar projetos de impacto social e transformação por meio do esporte. Foi fundada em 2014 por um grupo de profissionais especializados em atividades físicas, esportes e manifestações culturais.

De acordo com a associação, o interesse é desenvolver novos esportes olímpicos – skate, escalada, basquete 3x3, breaking e games – por meio de parcerias com o poder público e com empresas privadas. Estima-se que foram realizados mais de 60 mil atendimentos por toda Minas Gerais.

A princípio, a arena no Horto estará disponível para a comunidade por oito meses. Segundo o diretor da associação, Rafael Diniz, o lançamento do projeto trouxe uma percepção positiva sobre as possibilidades de criar outras arenas com enfoque nessas duas modalidades olímpicas.

“Temos a tradição de trabalhar com os novos esportes olímpicos. Já tínhamos um projeto itinerante de escalada, um projeto itinerante de skate e achamos que tinha tudo a ver juntar tudo num único espaço. E a ideia da primeira arena com as duas modalidades surgiu”, afirma o diretor.

Os esportes Olímpicos Escalada e Skate

A escalada e o skate se tornaram modalidades olímpicas na edição de Tóquio, no Japão, em 2021 – o evento era para ter ocorrido em 2020, porém, em decorrência da pandemia de Covid-19, foi adiado para o ano seguinte.

O Brasil ainda não teve atletas de escalada esportiva nas Olimpíadas, tanto na edição de Tóquio quanto na de 2024, em Paris, na França.

A modalidade está em desenvolvimento no país e, segundo Pedro Avelar, atleta que ocupa a 7ª posição no ranking brasileiro de escalada, projetos como esse podem auxiliar nesse processo.

“Ter espaços que possibilitem que pessoas que nunca ouviram falar do esporte, abram espaço para a prática e o desenvolvimento da paixão pela modalidade, do mesmo modo que eu me apaixonei pela escalada”, afirma Avelar.

Já o skate é o contrário disso. O esporte é dividido em dois formatos, Park e Street e teve diversas participações brasileiras nas últimas duas edições de Olimpíadas. Nos jogos de Paris, 12 atletas disputaram os jogos, com destaque para Rayssa Leal (Street) e Augusto Akio (Park), que terminaram a competição com um bronze cada.

A atleta Raicca Ventura também foi a Paris, disputou no formato Park e terminou os jogos na 12ª colocação. A skatista foi campeã mundial em 2024, no torneio de mesmo formato, disputado em Roma, Itália. Foi a primeira vez que uma atleta brasileira conquistou um evento Park homologado pela federação internacional.

Raicca elogia o projeto da Arena Jogos Olímpicos e observa que projetos como esse podem fazer com que a modalidade também se desenvolva no país.

“Isso pode ajudar muito as pessoas que nunca conheceram o skate a conhecerem a modalidade”, afirma. “Muito bom o incentivo que esse projeto vai dar para as crianças. Provavelmente muitas pessoas podem sair de uma pista como essa e virarem uma Rayssa Leal”, finaliza a skatista.

Público presente

A reportagem entrevistou algumas pessoas presentes no evento. Todas demonstraram grande interesse em participar das duas modalidades esportivas disponibilizadas na Arena Riachuelo.

Defenderam a importância da modalidade sendo colocada em prática no bairro e destacaram que ela pode ser a oportunidade de experienciar uma atividade que nunca haviam vivenciado. Também ressaltaram que a oportunidade de andar de skate com Raicca foi uma experiência positiva do evento.

Detalhes do evento

O espaço estará disponível de forma gratuita para a comunidade. Para mais informações, acesse: www.natividade.esp.br e o Instagram: @natividade.esp.

Dimensões das estruturas

Pista de Skate: Mini-ramp em madeira.

Parede de Escalada: Boulder com 3,7 metros de altura.

Programação

As visitas orientadas dos grupos ocorrerão às segundas, quartas e sextas-feiras, de 13h às 16h – agendamento pelo telefone (31) 3567-6071 ou pelo e-mail contato@natividade.esp.br.

Turmas de iniciação esportiva:

Skate: 30 vagas, segundas e quintas-feiras, de 16h às 19h;

Escalada: 30 vagas, quartas e sextas-feiras, de 16h às 19h.

Oficinas abertas ao público: sábado, de 10h às 16h.