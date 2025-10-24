Games of the Future 2025 promete unir o mundo todo nos Emirados Árabes Unidos para a nova geração dos esportes

Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, sediará o Games of the Future 2025 (GOTF 2025), o inovador evento global em que os esportes phygital reúnem clubes de elite, atletas e gamers para competir em disciplinas de ponta que combinam desempenho físico real com tecnologia avançada de games.

Games of The Future Highlights Community, Innovation and Youth Empowerment (Photo: AETOSWire)

Realizado de 18 a 23 de dezembro de 2025 no ADNEC Centre Abu Dhabi, o torneio é uma extensão natural da visão "We the UAE 2031" e da designação de 2025 como o Ano da Comunidade, reforçando o papel dos Emirados Árabes Unidos como um centro global de esporte, inovação, empoderamento juvenil e intercâmbio cultural.

Sua Excelência dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministro dos esportes dos Emirados Árabes Unidos, afirmou que a realização dos Games of the Future 2025 em Abu Dhabi representa um novo passo qualitativo na trajetória do país para consolidar sua posição como um centro global de inovação e do setor esportivo em transformação. Ele destacou que os jogos refletem a visão We the UAE 2031, ao promover o empoderamento da juventude, impulsionar a economia digital e fortalecer a projeção internacional do esporte emiradense.

Segundo Sua Excelência dr. Al Falasi: "os Games of the Future 2025 unem desempenho atlético e tecnologia, inspirando os jovens, impulsionando a inovação esportiva, promovendo o trabalho em equipe e apoiando uma economia sustentável baseada em inovação e conhecimento. No Ministério dos Esportes, estamos comprometidos em garantir o sucesso dos jogos e reforçar a posição dos Emirados Árabes Unidos como anfitrião de destaque em eventos esportivos globais".

O evento capacita jovens atletas e gamers a exibirem seu talento em um palco internacional, inspirando a próxima geração a abraçar a criatividade, o trabalho em equipe e a inovação. Ao sediar um torneio mundial de esportes phygital, os Emirados Árabes Unidos reafirmam seu papel como líder e anfitrião de eventos globais transformadores.

Os GOTF 2025 também refletem o espírito do Ano da Comunidade, celebrando valores de inclusão e união. O evento reunirá atletas, torcedores e clubes de todo o mundo, incentivando colaboração, estratégia e respeito dentro e fora das competições. Eles evidenciam o compromisso do país em promover a união e a inovação por meio do esporte e da tecnologia.

Games of the Future 2025

O torneio contará com 11 modalidades, incluindo Phygital Football, Phygital Basketball, MOBA para PC e mobile, Battle Royale e outras, unindo a emoção das competições físicasàcriatividade dos jogos digitais.

Diversos clubes internacionais e regionais já confirmaram participação, incluindo PBC Astana, Thang Long Warriors, Intercosmics, CD Holcattes e Great Team Brazil. As equipes de Phygital Football México Quetzales – Armadillos FC, CM Jardim, Greni Smith, Z10, FC WHITEBIRD e La Crema também voltarão a Abu Dhabi para o confronto final, após o sucesso no torneio Phygital Contenders: Abu Dhabi – Football realizado no início deste ano.

O evento também conta com o apoio de organizações membros da World Phygital Community, como a Phygital Brazil, a Associação Sérvia de Esportes Eletrônicos e a Federação Bielorrussa de Esportes Phygital, refletindo a expansão da rede global por trás do movimento phygital.

Entre os grandes atletas que disputarão estão Rodrigo Ulibarri e Aldair Giorgana (México Quetzales – Armadillos FC) e Matheus Dedo (CM Jardim), conhecidos por suas performances de destaque tanto em esportes tradicionais quanto digitais. Eles serão acompanhados por um número crescente de clubes e atletas de África, Ásia, Europa e Américas, mostrando o entusiasmo crescente dos atletas internacionais pelo formato phygital.

A competição é organizada pela ASPIRE, a Autoridade Local de Realização dos GOTF 2025, em colaboração com a Ethara, Parceira de Realização do Evento, e a Phygital International, detentora global dos direitos. O evento conta com o apoio de stakeholders importantes, incluindo a Entidade Anfitriã da Cidade, o Conselho de Esportes de Abu Dhabi e o Parceiro Oficial, Ministério dos Esportes.

Stephane Timpano, CEO da ASPIRE, afirmou: "os Games of the Future refletem a visão ousada dos Emirados Árabes Unidos de criar oportunidades para a juventude, inovação e comunidade. Ao reunir atletas, gamers, torcedores e parceiros para apresentar esportes como você nunca viu antes, estamos dando vidaàtecnologia e ao esporte por meio dos Phygital Sports".

O ADNEC Centre Abu Dhabi será transformado em um campo futurista, perfeito para este evento global inovador, oferecendo o ambiente ideal para apresentar esportes phygital de nível mundial. Sua infraestrutura estratégica e excelência operacional consolidam Abu Dhabi como um destino de destaque para eventos internacionais.

Para mais detalhes sobre os GOTF 2025, incluindo programação, venda de ingressos e atualizações do evento, acesse gotfabudhabi.com

Representantes da mídia estão convidados a participar dos Games of the Future 2025, seja presencialmente no ADNEC Centre em Abu Dhabi ou virtualmente de qualquer lugar do mundo. Jornalistas credenciados terão acesso exclusivo às competições, coletivas de imprensa e transmissões ao vivo, além de entrevistas com atletas e bastidores do inovador evento global.

Inscreva-se agora pelo link na página da Central de Mídia aqui.

