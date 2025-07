Skate, brinde e muita alegria: veja como é o Férias Sobre Rodas em Sabará

Skate na pista e sorrisos no rosto. Assim está sendo o clima do projeto Férias Sobre Rodas, que leva esporte, diversão e inclusão para crianças de 6 a 12 anos em Sabará durante o mês de julho. As inscrições já foram encerradas, mas, para quem conseguiu se inscrever, a diversão tá garantida até o dia 31 de julho, com atividades gratuitas nas pistas Matheus Todinho e na quadra das Nações.

Mais do que ensinar manobras, o projeto tem proporcionado momentos de encontro, inclusão e diversão. Além das aulas de skate, as crianças receberam kits com camisetas personalizadas, garrafinhas e brindes de skates de dedo. “Conseguimos alguns investidores para nos ajudar a fazer camisas e distribuir brindes como garrafas e skate de dedo. Isso abrilhantou ainda mais o projeto”, explica Felipe Vitor, idealizador do projeto.

"Nosso propósito é fomentar a cultura do skate, apoiar novos talentos e, acima de tudo, oferecer uma experiência divertida e segura para toda a criançada. Queremos ver a praça cheia, com sorrisos, manobras e muita energia positiva", afirma ele.

Com espírito de férias e comunidade, o projeto mostrou como o esporte pode ser uma ferramenta de transformação, autoestima e lazer. E se depender da empolgação da garotada, a próxima edição já pode começar a ser preparada.