PF apreende equipamentos de suspeitos de exploração sexual infantojuvenil
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, por meio das operações Vulneráveis e One by One XI, em uma cidade do interior de Minas Gerais
A Polícia Federal (PF) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, cumpriu dois mandados de busca e apreensão contra suspeitos de abuso e exploração sexual infantojuvenil, nesta quarta-feira (29/10). Durante os mandados, foram apreendidos vários dispositivos eletrônicos.
Segundo nota da PF, o material recolhido será submetido à perícia criminal para extração e análise de dados, com o objetivo de esclarecer todas as circunstâncias em apuração, identificar possíveis coautores ou partícipes e verificar indícios de outros crimes relacionados.
Os dois mandados de busca e apreensão fizeram parte das operações Vulneráveis e One by One XI.
"As ações têm como objetivo combater o armazenamento e compartilhamento, pela internet, de arquivos contendo material de abuso e exploração sexual infantojuvenil. As penas previstas para esse tipo de delito podem chegar a 10 anos de reclusão", ressaltou a PF de Uberaba.
Significado dos nomes das operações
O nome da operação One by One, que em tradução livre significa “Um por um”, conforme a PF, faz referência à transmissão de pacotes de dados em redes peer-to-peer (P2P) — em que o criminoso compartilha arquivos ilícitos diretamente de seu computador a outros usuários por meio de pastas públicas.
Já o nome da operação Vulneráveis remete diretamente às vítimas dos crimes investigados, ou seja, crianças e adolescentes, especialmente protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 241-B do ECA), por se encontrarem em condição peculiar de desenvolvimento.
Prevenção
A Polícia Federal reforça a importância de que pais e responsáveis monitorem e orientem seus filhos quanto ao uso seguro da internet.
"Conversas abertas sobre os riscos do ambiente virtual, explicações sobre o uso responsável de redes sociais, jogos e aplicativos, além do acompanhamento constante das atividades online, são medidas essenciais de proteção. Mudanças de comportamento — como isolamento repentino ou sigilo excessivo sobre o uso do celular e do computador — podem indicar situações de risco. É fundamental ensinar crianças e adolescentes a reconhecer e denunciar contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que sempre podem buscar ajuda de adultos de confiança", destacou a PF.