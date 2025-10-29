Gato preso em cano subterrâneo é salvo por bombeiros

Uma ocorrência incomum chegou à equipe de resgate do Corpo de Bombeiros da cidade de Muriaé, na Zona da Mata mineira. Na tarde de ontem (28/10), um filhote de gato doméstico caiu e ficou preso dentro de um cano muito estreito e, mesmo tentando, não conseguiu sair por conta própria.

O animal estava debaixo da calçada de uma residência, em área de difícil acesso. Além disso, parte do seu corpo estava imobilizada, impedindo-o de se movimentar. Para alcançar o animal sem causar ferimentos, os socorristas precisaram cortar parte do cano e quebrar o passeio da casa.

Depois de longos minutos, o gato foi retirado em segurança. Ele estava coberto de barro e muito assustado. Apesar da exaustão pelas tentativas de fuga, o animal não apresentava ferimentos aparentes e foi entregue ao seu tutor, que acompanhou toda a ação.

Serviço

Caso encontre um animal que precisa de resgate, entre em contato com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Animais doentes, atropelados ou agressivos devem ser recolhidos pela Zoonoses da sua cidade.