RESGATE DE FELINO

Gato preso em cano subterrâneo é salvo por bombeiros

Durante uma queda, o filhotinho ficou encurralado dentro de uma tubulação, mas foi resgatado pela equipe de salvamento de Muriaé, na Zona da Mata

Fernanda Santiago*
29/10/2025 19:39 - atualizado em 29/10/2025 19:43

Gato resgatado em Muriaé
Gato resgatado em Muriaé crédito: Corpo de Bombeiros Muriaé/Reprodução

Uma ocorrência incomum chegou à equipe de resgate do Corpo de Bombeiros da cidade de Muriaé, na Zona da Mata mineira. Na tarde de ontem (28/10), um filhote de gato doméstico caiu e ficou preso dentro de um cano muito estreito e, mesmo tentando, não conseguiu sair por conta própria.

O animal estava debaixo da calçada de uma residência, em área de difícil acesso. Além disso, parte do seu corpo estava imobilizada, impedindo-o de se movimentar. Para alcançar o animal sem causar ferimentos, os socorristas precisaram cortar parte do cano e quebrar o passeio da casa.

Depois de longos minutos, o gato foi retirado em segurança. Ele estava coberto de barro e muito assustado. Apesar da exaustão pelas tentativas de fuga, o animal não apresentava ferimentos aparentes e foi entregue ao seu tutor, que acompanhou toda a ação.

Serviço

Caso encontre um animal que precisa de resgate, entre em contato com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Animais doentes, atropelados ou agressivos devem ser recolhidos pela Zoonoses da sua cidade.

