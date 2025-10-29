Batida entre carro e caminhão mata médica veterinária e os dois filhos

Uma mulher de 31 anos e os seus dois filhos, de 4 e 10 anos, morreram após colisão frontal entre o carro que estavam e um caminhão. A tragédia aconteceu na BR-153, proximidades de Comendador Gomes, no Triângulo Mineiro, na manhã desta quarta-feira (29/10). As vítimas morreram no local do acidente.

De acordo com o perfil de Letícia Cezare de Oliveira Dias Mendes no Facebook, ela era médica veterinária, casada, natural de Olímpia (SP) e morava em Goiânia (GO).

Segundo relatos de testemunhas para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro Onix sedan branco, com placas de Goiânia (GO), invadiu a mão de direção do caminhão, por motivos desconhecidos. O motorista do caminhão e o passageiro não ficaram feridos.



O trecho da BR-153, onde ocorreu o acidente precisou ficar totalmente interditado durante algumas horas para os trabalhos das equipes da Concessionária Triunfo Concebra, PRF e perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).