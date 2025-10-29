Assine
overlay
Início Gerais
TRISTEZA EM MG

Batida entre carro e caminhão mata médica veterinária e os dois filhos

As vítimas tinham 4, 10 e 31 anos; o acidente aconteceu perto de Comendador Gomes, no Triângulo Mineiro

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
29/10/2025 19:21

compartilhe

SIGA
x
Batida entre carro e caminhão mata médica veterinária e os dois filhos
Batida entre carro e caminhão mata médica veterinária e os dois filhos crédito: Redes Sociais/DivulgaÃ§Ã£o

Uma mulher de 31 anos e os seus dois filhos, de 4 e 10 anos, morreram após colisão frontal entre o carro que estavam e um caminhão. A tragédia aconteceu na BR-153, proximidades de Comendador Gomes, no Triângulo Mineiro, na manhã desta quarta-feira (29/10). As vítimas morreram no local do acidente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com o perfil de Letícia Cezare de Oliveira Dias Mendes no Facebook, ela era médica veterinária, casada, natural de Olímpia (SP) e morava em Goiânia (GO).

Segundo relatos de testemunhas para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro Onix sedan branco, com placas de Goiânia (GO), invadiu a mão de direção do caminhão, por motivos desconhecidos. O motorista do caminhão e o passageiro não ficaram feridos.

O trecho da BR-153, onde ocorreu o acidente precisou ficar totalmente interditado durante algumas horas para os trabalhos das equipes da Concessionária Triunfo Concebra, PRF e perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Tópicos relacionados:

acidente br-153 minas-gerais triangulo-mineiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay