MG: caminhoneiro morre preso às ferragens depois de capotamento na BR-459

Um caminhoneiro morreu preso às ferragens depois de um capotamento do veículo na BR-459, em Itajubá (MG), no Sul de Minas, na noite dessa terça-feira (28/10).



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a corporação foi acionada por volta das 21h18, depois do chamado feito pela Polícia Militar. No local, as equipes constataram que o motorista estava preso às ferragens e já sem vida, fato confirmado por um médico do Samu.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal isolaram a área até a chegada da Perícia da Polícia Civil, que realizou os levantamentos do ocorrido. Após a liberação do local, os bombeiros usaram equipamentos elétricos de desencarceramento e aplicaram técnicas de extricação veicular para remover o corpo da vítima.

O corpo foi entregue à Funerária Semeador, sob acompanhamento da Polícia Militar, que ficou responsável pelas demais providências. A ocorrência foi encerrada às 23h58.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

