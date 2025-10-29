Assine
MORTE NA BR

MG: caminhoneiro morre preso às ferragens depois de capotamento na BR-459

Acidente ocorreu na noite de terça-feira; vítima morreu antes da chegada do resgate em Itajubá (MG), no Sul de Minas Gerais

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/10/2025 09:08

Caminhão capota, motorista fica preso às ferragens e morre na BR-459, em Itajubá (MG)
Caminhão capota, motorista fica preso às ferragens e morre na BR-459, em Itajubá (MG) crédito: CBMMG/Reprodução

Um caminhoneiro morreu preso às ferragens depois de um capotamento do veículo na BR-459, em Itajubá (MG), no Sul de Minas, na noite dessa terça-feira (28/10).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a corporação foi acionada por volta das 21h18, depois do chamado feito pela Polícia Militar. No local, as equipes constataram que o motorista estava preso às ferragens e já sem vida, fato confirmado por um médico do Samu.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal isolaram a área até a chegada da Perícia da Polícia Civil, que realizou os levantamentos do ocorrido. Após a liberação do local, os bombeiros usaram equipamentos elétricos de desencarceramento e aplicaram técnicas de extricação veicular para remover o corpo da vítima.

O corpo foi entregue à Funerária Semeador, sob acompanhamento da Polícia Militar, que ficou responsável pelas demais providências. A ocorrência foi encerrada às 23h58.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito minas-gerais

