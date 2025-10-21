Assine
PISTA FECHADA

BH: faixa do Anel Rodoviário permanece interditada 16 horas após acidente

Acidente ocorreu na noite de segunda-feira (20/10) e a pista sentido Vitória continua interditada. Agentes da BHTrans atuam no local para remoção do veículo

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
21/10/2025 16:12

Carreta tomba no Anel Rodoviário e BHTrans informa que não há previsão de liberação
Carreta tomba no Anel Rodoviário e BHTrans informa que não há previsão de liberação crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Uma das faixas do Anel Rodoviário no sentido Vitória (ES), permanece interditada na altura do Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte, por volta das 16 horas desta terça-feira (21/10). O bloqueio ocorreu após o tombamento de uma carreta carregada de milho. O acidente aconteceu às 23h dessa segunda (20). 

O veículo tombou nas proximidades da Praça São Vicente. A faixa da direita permanece fechada após 16 horas do incidente, deixando o trânsito lento. Procurada pelo Estado de Minas, a BHTrans informou que as equipes sinalizaram o local e estão avaliando o processo de transbordo da carga e a remoção do veículo. 

A carreta permanece no local e os agentes estão trabalhando para liberar a via. Questionado sobre informações sobre vítimas ou feridos, o órgão não retornou. 

O tamanho exato do congestionamento ainda não foi divulgado. A BHTrans permanece no local monitorando o trânsito e orientando os motoristas. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito anel-rodoviario bhtrans interdicao

