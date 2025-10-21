BH: faixa do Anel Rodoviário permanece interditada 16 horas após acidente

Uma das faixas do Anel Rodoviário no sentido Vitória (ES), permanece interditada na altura do Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte, por volta das 16 horas desta terça-feira (21/10). O bloqueio ocorreu após o tombamento de uma carreta carregada de milho. O acidente aconteceu às 23h dessa segunda (20).

O veículo tombou nas proximidades da Praça São Vicente. A faixa da direita permanece fechada após 16 horas do incidente, deixando o trânsito lento. Procurada pelo Estado de Minas, a BHTrans informou que as equipes sinalizaram o local e estão avaliando o processo de transbordo da carga e a remoção do veículo.

A carreta permanece no local e os agentes estão trabalhando para liberar a via. Questionado sobre informações sobre vítimas ou feridos, o órgão não retornou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O tamanho exato do congestionamento ainda não foi divulgado. A BHTrans permanece no local monitorando o trânsito e orientando os motoristas. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.