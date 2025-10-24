Histórias de superação: 5 famosos que voltaram após graves acidentes

O acidente de carro envolvendo o ator Lucas Leto, participante da "Dança dos Famosos", gerou uma onda de solidariedade. Felizmente, o artista passa bem, mas o susto nos faz lembrar de outras figuras públicas que enfrentaram situações semelhantes e demonstraram uma capacidade de superação, servindo de inspiração para muitos.

As trajetórias desses famosos mostram que, mesmo diante de longos períodos de recuperação, é possível reconstruir a vida e a carreira. Suas histórias reforçam a importância da resiliência e do apoio familiar.

5 famosos que deram a volta por cima

Conheça alguns casos de artistas que enfrentaram acidentes e conseguiram se recuperar:

Kayky Brito



Em 2023, o ator foi vítima de um atropelamento grave no Rio de Janeiro e ficou 27 dias internado, passando por várias cirurgias. Após um longo processo de reabilitação com fisioterapia e fonoaudiologia, Kayky tem compartilhado sua recuperação nas redes sociais, mostrando uma evolução surpreendente.

Herbert Vianna



O integrante da banda Paralamas do Sucesso é um dos maiores símbolos de superação do país. Em 2001, o músico ficou paraplégico e perdeu parte da memória depois de um acidente de ultraleve. O acidente matou a mulher do artista, Lucy Vianna. Mesmo com as limitações, Herbert voltou aos palcos e continua a produzir e se apresentar com a banda.

Pedro Leonardo



O cantor e filho de Leonardo sofreu um acidente de carro em 2012 que o deixou 81 dias hospitalizado. De acordo com Pedro Leonardo, a filha Maria Sophia foi o que o motivou a se recuperar.

Rodrigo Mussi



O ex-BBB sofreu um acidente de carro em São Paulo em 2022, quando o motorista de aplicativo dormiu ao volante e bateu o carro na traseira de um caminhão em São Paulo. Após passar por diversas cirurgias e um período intenso de reabilitação, Mussi retomou sua carreira e se tornou um defensor de causas como a segurança no trânsito.

Luciano Huck e Angélica



Em 2015, o casal de apresentadores e seus três filhos passaram por um grande susto quando o avião em que viajavam precisou fazer um pouso forçado após apresentar falhas no sistema de combustível. Apesar do susto, todos os ocupantes sobreviveram com ferimentos leves, mas afirmam que “renasceram com o susto”.

