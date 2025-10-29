Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Carreta com tubos tomba na BR-381 e causa interdição de 8 quilômetros

Carregamento se espalhou pela pista sentido São Paulo, na altura do km 925 da rodovia, na cidade de Itapeva, no Sul do estado

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/10/2025 10:11

Carreta carregada com tubos de ferro tomba e causa congestionamento de 8 quilômetros na BR-381
Carreta carregada com tubos de ferro tomba e causa congestionamento de 8 quilômetros na BR-381 crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma carreta tombou na BR-381, na altura de Itapeva (MG), no Sul de Minas, na manhã desta quarta-feira (29/10), e espalhou tubos de ferro pela pista, interditando parcialmente a rodovia.

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela rodovia, o acidente aconteceu no km 925,3 no sentido São Paulo e provocou a interdição da faixa esquerda.

O congestionamento chega a 8 quilômetros. Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver motoristas empurrando os tubos para fora da pista a fim de ajudar na liberação da via.

Equipes da concessionária atuam no atendimento da ocorrência e na limpeza das faixas. Ainda não há informações sobre feridos ou previsão de liberação total do tráfego.

*Matéria em atualização

acidente-de-transito br-381 carga carreta minas-gerais tombamento-de-carreta

