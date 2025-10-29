Carreta com tubos tomba na BR-381 e causa interdição de 8 quilômetros

Uma carreta tombou na BR-381, na altura de Itapeva (MG), no Sul de Minas, na manhã desta quarta-feira (29/10), e espalhou tubos de ferro pela pista, interditando parcialmente a rodovia.

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela rodovia, o acidente aconteceu no km 925,3 no sentido São Paulo e provocou a interdição da faixa esquerda.

O congestionamento chega a 8 quilômetros. Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver motoristas empurrando os tubos para fora da pista a fim de ajudar na liberação da via.

Equipes da concessionária atuam no atendimento da ocorrência e na limpeza das faixas. Ainda não há informações sobre feridos ou previsão de liberação total do tráfego.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



*Matéria em atualização