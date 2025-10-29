MG: operação mira condenados que burlaram tornozeleiras eletrônicas

As Polícias Civil e Militar de Minas Gerais, com o apoio da Polícia Penal, deflagraram na manhã desta quarta-feira (29/10) a operação Sem Sinal, em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro.

A ação tem como objetivo cumprir 42 mandados de prisão decorrentes de regressões de regime de pena, visando capturar condenados que descumpriram as condições judiciais impostas, especialmente o uso irregular de tornozeleiras eletrônicas.

De acordo com as instituições, cerca de 130 policiais participam da operação, entre militares, civis e penais.

Além de garantir o cumprimento das decisões judiciais, a Operação Sem Sinal busca reduzir a reincidência criminal em Uberaba e região, reforçando a integração entre as forças de segurança pública no combate à criminalidade e à impunidade.

Outras informações serão repassadas em coletiva que será realizada na Delegacia Regional de Polícia Civil em Uberaba, na manhã desta quarta-feira (29/10).

