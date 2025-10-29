Assine
overlay
Início Gerais
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM

MG: operação mira condenados que burlaram tornozeleiras eletrônicas

Ação integrada entre polícias Civil, Militar e Penal cumpre 42 mandados de prisão na manhã desta quarta-feira

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/10/2025 08:30 - atualizado em 29/10/2025 08:34

compartilhe

SIGA
x
Operação tem por objetivo cumprir 42 mandados de prisão decorrentes de regressões de regime de pena
Operação tem por objetivo cumprir 42 mandados de prisão decorrentes de regressões de regime de pena crédito: PCMG/Divulgação

As Polícias Civil e Militar de Minas Gerais, com o apoio da Polícia Penal, deflagraram na manhã desta quarta-feira (29/10) a operação Sem Sinal, em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A ação tem como objetivo cumprir 42 mandados de prisão decorrentes de regressões de regime de pena, visando capturar condenados que descumpriram as condições judiciais impostas, especialmente o uso irregular de tornozeleiras eletrônicas.

Leia Mais

De acordo com as instituições, cerca de 130 policiais participam da operação, entre militares, civis e penais.

Além de garantir o cumprimento das decisões judiciais, a Operação Sem Sinal busca reduzir a reincidência criminal em Uberaba e região, reforçando a integração entre as forças de segurança pública no combate à criminalidade e à impunidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outras informações serão repassadas em coletiva que será realizada na Delegacia Regional de Polícia Civil em Uberaba, na manhã desta quarta-feira (29/10).

Tópicos relacionados:

minas-gerais pm policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay