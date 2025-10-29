PM encontra munições escondidas em carrinho de bebê durante operação em MG

A Polícia Militar (PM) apreendeu diversas munições e armas que estavam escondidas dentro de um carrinho de bebê, nessa terça-feira (28/10), em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce. Três pessoas foram conduzidas à delegacia, entre elas dois menores de 15 anos.

Segundo a PM, a ação foi realizada pelo Grupo Especial de Policiamento em Área de Risco (Gepar), depois de uma denúncia anônima apontar que um imóvel no Bairro Turmalina estaria sendo usado para o tráfico de drogas.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais chamaram pelos suspeitos, que tentaram fugir para dentro da casa, mas retornaram minutos depois e autorizaram a entrada da equipe. Durante as buscas, os militares encontraram uma bolsa escondida dentro de um carrinho de bebê contendo munições calibre .38, além de uma arma de fabricação artesanal, de grosso calibre, pronta para uso e municiada com seis cartuchos calibre 12.

Em outro cômodo da residência, foram localizados quatro tabletes de maconha, uma balança de precisão, 14 munições calibre .38, um cartucho calibre 12 e um revólver calibre .32, que estava desmuniciado e escondido sob roupas.

De acordo com a PM, os suspeitos são conhecidos por envolvimento em disputas entre gangues na região do Bairro Turmalina. Um dos adolescentes assumiu a propriedade das armas e munições.

Os três detidos foram encaminhados, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil, que dará sequência às investigações sobre o grupo e suas conexões com o tráfico local.