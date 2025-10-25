MG: denúncia anônima leva à apreensão de mais de 900 pinos de cocaína
Informante também relatou à polícia o local onde moram os responsáveis e um possível comprador. O caso foi registrado em Sabinópolis, no Vale do Rio Doce
Uma denúncia anônima levou à apreensão de mais de 900 pinos de cocaína em Sabinópolis (MG), no Vale do Rio Doce, na madrugada deste sábado (25/10). Os suspeitos de serem responsáveis pela droga ainda não foram encontrados.
Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi informada de que dois homens envolvidos no tráfico de drogas estavam escondendo uma sacola de drogas em uma área rural nas imediações de Sabinópolis.
O denunciante disse que passava pela região de Vargem Alegre quando viu a dupla guardando uma sacola perto de uma ponte pequena, logo depois de uma serraria. Ainda segundo ele, os suspeitos também escondem pequenas quantidades da droga em casa e as vendem para outra pessoa.
De acordo com o documento policial, o denunciante informou os nomes dos dois, de um possível comprador e os endereços de onde cada um deles mora.
Os militares foram ao ponto da denúncia e encontraram no mato uma sacola com 908 pinos de cocaína. A droga estava fracionada em pequenas sacolas, próximo à estrada vicinal.
O material foi recolhido e será encaminhado à delegacia da Polícia Civil para perícia na próxima segunda-feira (27). Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que está levantando informações para identificar e prender os possíveis responsáveis pela cocaína.