Assine
overlay
Início Gerais
TRÁFICO DE DROGAS

MG: denúncia anônima leva à apreensão de mais de 900 pinos de cocaína

Informante também relatou à polícia o local onde moram os responsáveis e um possível comprador. O caso foi registrado em Sabinópolis, no Vale do Rio Doce

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
25/10/2025 11:40

compartilhe

SIGA
x
O material foi encontrado escondido no meio do mato, às margens de uma estrada de Pirapora, no Vale do Rio Doce
O material foi encontrado escondido no meio do mato, às margens de uma estrada de Pirapora, no Vale do Rio Doce crédito: Divulgação/Polícia Militar

Uma denúncia anônima levou à apreensão de mais de 900 pinos de cocaína em Sabinópolis (MG), no Vale do Rio Doce, na madrugada deste sábado (25/10). Os suspeitos de serem responsáveis pela droga ainda não foram encontrados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi informada de que dois homens envolvidos no tráfico de drogas estavam escondendo uma sacola de drogas em uma área rural nas imediações de Sabinópolis. 

Leia Mais

O denunciante disse que passava pela região de Vargem Alegre quando viu a dupla guardando uma sacola perto de uma ponte pequena, logo depois de uma serraria. Ainda segundo ele, os suspeitos também escondem pequenas quantidades da droga em casa e as vendem para outra pessoa.

De acordo com o documento policial, o denunciante informou os nomes dos dois, de um possível comprador e os endereços de onde cada um deles mora. 

Os militares foram ao ponto da denúncia e encontraram no mato uma sacola com 908 pinos de cocaína. A droga estava fracionada em pequenas sacolas, próximo à estrada vicinal. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O material foi recolhido e será encaminhado à delegacia da Polícia Civil para perícia na próxima segunda-feira (27). Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que está levantando informações para identificar e prender os possíveis responsáveis pela cocaína. 

Tópicos relacionados:

cocaina minas-gerais policia-militar sabinopolis trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay