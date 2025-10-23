MG: apreensão de maconha pela PRF em 2025 já supera total do ano passado

O número de apreensões de maconha, skunk e haxixe realizadas em Minas Gerais pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em 2025 já supera os índices registrados em todo o ano passado. De acordo com dados divulgados pelo órgão, em 2024 foram apreendidos 23.120 kg de maconha, enquanto em 2025, até outubro, o total já chega a 28.100 kg, um aumento de 21,5%.

O crescimento é ainda mais expressivo nas apreensões de skunk, a versão mais concentrada da maconha, que saltaram de 39 kg para 558 kg, representando um aumento de 1.330,7%. Já o haxixe teve alta de quase 100%, subindo de 81 kg para 159 kg.

Segundo a PRF, o aumento nas apreensões se deve a novas estratégias de atuação, como a criação dos grupos táticos de combate ao crime, a implantação de canis para detecção de entorpecentes, o trabalho conjunto entre áreas operacionais e de inteligência e o treinamento contínuo do efetivo.

Apreensão em Betim

A mais recente grande apreensão ocorreu na quarta-feira (22/10), quando cerca de 840 kg de maconha foram encontrados em um veículo abordado no km 351 da BR-262, em Betim (MG).

Durante a fiscalização, os policiais visualizaram aproximadamente 890 tabletes de maconha distribuídos por todo o interior do automóvel. O condutor, de 38 anos, afirmou que transportava a droga de Andradina (SP) para Belo Horizonte (MG) e que receberia pagamento em dinheiro pelo serviço.

Um Honda Civic que dava apoio logístico ao transporte também foi abordado, e o motorista, de 41 anos, acabou preso após a confirmação da participação no crime. A ocorrência, os veículos e o entorpecente foram encaminhados à Central de Flagrantes de Betim.