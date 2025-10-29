Operação resgata mais de 300 animais silvestres em Minas Gerais

Dezoito pessoas foram presas em uma operação contra o tráfico de animais silvestres realizada em 11 estados brasileiros nesta quarta-feira (29/10). Em Minas Gerais, pelo menos 40 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, e 337 animais, resgatados.

No estado mineiro, a “Operação Libertas” atuou na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), em Montes Claros, no Norte de Minas; Juiz de Fora, na Zona da Mata; e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Na Grande BH, três pessoas foram presas. Os agentes resgataram principalmente aves - sendo aproximadamente 170 animais encaminhados para a Academia de Polícia Civil (PCMG) em Belo Horizonte.

Além de Minas Gerais, participaram da operação os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Alagoas, Ceará, Maranhão e Bahia.

Toda a ação foi coordenada Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa), por meio do Projeto Libertas e pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) - que, no estado mineiro, contou com apoio da Polícia Militar do Meio Ambiente, Polícia Civil de Minas Gerais e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad-MG).

A investigação

Segundo a promotora de Justiça Carolina Mendonça de Siqueira, a operação busca mais do que combater o tráfico, também tendo o objetivo de desmistificar essa prática, muitas vezes vista como banal ou que “faz parte da cultura do povo brasileiro”.

O município de Betim, na Grande BH, foi alvo da ação. De acordo com a promotora, uma pequena rede de tráfico e compra de animais silvestres estava sendo articulada na cidade.

No âmbito nacional, foram registrados 755 resgates até a tarde desta quarta. Entre as espécies estão aves, quelônios, aracnídeos, anfíbios, esquilos voadores e gatos de bengala - muitos considerados pertencentes à fauna exótica.

Equipamentos de capturas, documentos falsos e mais de 30 celulares foram apreendidos. Os agentes ainda encontraram diversas anilhas - um dispositivo colocado nos animais que funciona como registro de identidade - falsificadas ou adulteradas.

Na esfera administrativa, a equipe da Semad estima mais de R$ 600 mil em multas. Já no âmbito criminal, autoridades da Polícia Civil citaram alguns crimes como o de receptação, manutenção e venda de animais de forma irregular, maus-tratos e falsificação de selo público.

Projeto Libertas

Com o objetivo de combater o tráfico de animais silvestres, a Abrampa, em parceria com a WWF-Brasil e Freeland Brasil - organizações socioambientais - executa, desde agosto de 2022, o Projeto Libertas, que busca melhorar a capacidade institucional e a efetividade dos Ministérios Públicos para processar os crimes contra os animais silvestres e delitos relacionados.

Denúncia

O superintendente do Ibama em Minas Gerais, Sérgio Augusto, destacou que os cidadãos podem colaborar com as investigações, a partir das denúncias - que podem ser feitas de maneira anônima. “É fundamental que haja a denúncia e que elas continuem, porque ajuda e orienta nosso trabalho. De uma forma simples, os cidadãos podem denunciar no ‘Fala.BR’, da Controladoria Geral da União”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Fala.BR é a Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação do Poder Executivo Federal. Por meio dela é possível solicitar informações e manifestações de Ouvidoria, como denúncias, sugestões e reclamações, aos órgãos e entidades.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata