CONFRONTO NO RIO

Agentes da PRF de Minas vão atuar na megaoperação no Rio

Intenção é ajudar no patrulhamento das vias e garantir a segurança da população fluminense após a ação considerada a mais letal da história do Rio

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
29/10/2025 13:27

No Rio, a violência é um modo de regulação social: o tráfico impõe leis, administra conflitos e oferece "segurança" a quem o Estado abandona
No Rio, a violência é um modo de regulação social: o tráfico impõe leis, administra conflitos e oferece "segurança" a quem o Estado abandona crédito: Mauro Pimentel/AFP

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Minas Gerais serão enviados à cidade do Rio de Janeiro para apoio na megaoperação "Contenção", realizada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da capital fluminense.

A operação contra o crime organizado, considerada a mais letal do estado, resultou na morte de pelo menos 64 pessoas, dentre eles 60 civis, dois policiais civis e dois policiais militares do Bope nessa terça-feira (28/10).

De acordo com o inspetor Aristides Junior, chefe da Comunicação Social da PRF-MG, informações estratégicas como quantidade do efetivo enviado, datas de envio e retorno e detalhes da operação não serão divulgados.

A operação policial, que também foi a maior da história, contou com 2.500 agentes de segurança pública e teve como objetivo o desmantelo do Comando Vermelho (CV), a principal organização criminosa da cidade do Rio. Até o momento, foram confirmadas 81 prisões, além da apreensão de 96 armas de grosso calibre e de uso exclusivo das forças armadas.

Na madrugada desta quarta-feira (29), moradores do Complexo da Penha expuseram os corpos de 50 pessoas na praça pública São Lucas, até a remoção do Instituto Médico-Legal (IML). Conforme a Agência Brasil, os moradores afirmaram que os corpos foram encontrados em matas e não constam na contagem oficial. 

Segundo exposto ao g1, o secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, informou que, a princípio, os corpos não constam na contabilidade oficial, mas que será feita uma perícia para apurar se há relação entre os corpos e a operação.

