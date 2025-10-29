Assine
overlay
Início Nacional
OPERAÇÃO CONTENÇÃO

Moradores reúnem mais de 50 corpos em praça no Rio após megaoperação

Os corpos foram localizados na mata entre os complexos do Alemão e da Penha e não constam no balanço oficial de mortos divulgados até agora

Publicidade
Carregando...
AG
Aline Gouveia
Maria Dulce Miranda
AG
Aline Gouveia
Repórter
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
29/10/2025 08:47 - atualizado em 29/10/2025 09:01

compartilhe

SIGA
x
Moradores levam mais de 50 corpos à praça no Rio após operação
Moradores levam mais de 50 corpos à praça no Rio após operação crédito: Renato Silva/Voz das Comunidades

Moradores do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, levaram na madrugada desta quarta-feira (29/10) mais de 50 corpos para a praça São Lucas, no centro da comunidade. Segundo relatos da população, os corpos foram localizados na mata entre os complexos do Alemão e da Penha, onde foi realizada a Operação Contenção, a mais letal da história do estado, na terça-feira (28/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os corpos foram expostos para a imprensa, a pedido dos familiares. Depois, foram cobertos com lençóis. A comunidade aguarda a retirada dos corpos pelo Instituto Médico-Legal. De acordo com a Agência Brasil, os moradores afirmam que os corpos não fazem parte da contagem oficial de 64 mortos - 60 suspeitos e 4 policiais. 

Leia Mais

Segundo o g1, o secretário da PM, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, informou que, a princípio, os corpos da praça não constam dessa contabilidade. Mas que será feita uma perícia para apurar se há relação entre os corpos e a operação.

Se eles realmente estiverem fora das 64 vítimas contabilizadas, o saldo total de mortos da operação pode chegar a 120. Durante a noite, mais seis corpos encontrados em área de mata no Complexo do Alemão e foram levados para o Hospital Getúlio Vargas.

Cerca de 2.500 policiais fortemente armados entraram nos Complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, onde houve tiroteios, incêndios e confrontos com suspeitos. A Operação Contenção é considerada a mais letal já realizada pelas forças de segurança do Rio.

O Correio tenta contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Matéria em atualização. Aguarde mais informações

* Com informações de Agência Brasil

Tópicos relacionados:

comando-vermelho operacao rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay