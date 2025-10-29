Moradores reúnem mais de 50 corpos em praça no Rio após megaoperação

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Moradores do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, levaram na madrugada desta quarta-feira (29/10) mais de 50 corpos para a praça São Lucas, no centro da comunidade. Segundo relatos da população, os corpos foram localizados na mata entre os complexos do Alemão e da Penha, onde foi realizada a Operação Contenção, a mais letal da história do estado, na terça-feira (28/10).

Os corpos foram expostos para a imprensa, a pedido dos familiares. Depois, foram cobertos com lençóis. A comunidade aguarda a retirada dos corpos pelo Instituto Médico-Legal. De acordo com a Agência Brasil, os moradores afirmam que os corpos não fazem parte da contagem oficial de 64 mortos - 60 suspeitos e 4 policiais.

Segundo o g1, o secretário da PM, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, informou que, a princípio, os corpos da praça não constam dessa contabilidade. Mas que será feita uma perícia para apurar se há relação entre os corpos e a operação.

Se eles realmente estiverem fora das 64 vítimas contabilizadas, o saldo total de mortos da operação pode chegar a 120. Durante a noite, mais seis corpos encontrados em área de mata no Complexo do Alemão e foram levados para o Hospital Getúlio Vargas.

Cerca de 2.500 policiais fortemente armados entraram nos Complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, onde houve tiroteios, incêndios e confrontos com suspeitos. A Operação Contenção é considerada a mais letal já realizada pelas forças de segurança do Rio.

O Correio tenta contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

* Matéria em atualização. Aguarde mais informações

* Com informações de Agência Brasil