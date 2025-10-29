Assine
Internacional
Internacional

Moradores da Penha recuperam dezenas de corpos após operação mais letal da história do Rio

Repórter
29/10/2025 08:43

Os moradores do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, enfileiraram mais de 40 corpos na Praça São Lucas na manhã desta quarta-feira (29), um dia após a operação policial mais letal da história da cidade, observou a AFP. 

Os corpos foram colocados perto de uma das principais vias do Complexo da Penha. Ainda não há confirmação oficial se eles fazem parte dos 60 suspeitos de crimes mortos, conforme relatado no dia anterior pelo governo do estado. 

Essa foi a maior operação policial da história do Rio, com 2.500 agentes mobilizados, e teve como objetivo desmantelar o Comando Vermelho, a principal organização criminosa da cidade.

Tópicos relacionados:

brasil crime policia

