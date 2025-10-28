Operação no Alemão e Penha deixa pelo menos 64 mortos e se torna a mais letal da história do Rio

A operação nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, se tornou a mais letal da história da cidade. Até as 14h35 desta terça-feira (28), 64 pessoas haviam morrido, sendo quatro policiais, segundo balanço oficial do governo do estado.

A Operação Contenção, como foi batizada, ultrapassou o número de mortos da ação no Jacarezinho (2021), que deixou 28 vítimas, e da Vila Cruzeiro (2022), com 24 óbitos. Todas ocorreram durante a gestão do governador Cláudio Castro (PL).

O que se sabe sobre a operação

Megaoperação toma Alemão e Penha com blindados, helicópteros e 2.500 policiais. Foto: Reprodução – Cyro Neves/Super Rádio Tupi

Cerca de 2.500 policiais civis e militares participam da ofensiva, que tem como objetivo cumprir 100 mandados de prisão contra traficantes do Comando Vermelho (CV).

Até o momento, 81 pessoas foram presas, entre elas Nikolas Fernandes Soares, o Harley, apontado como operador financeiro de Edgar Alves de Andrade, o Doca, liderança da facção. Outro alvo da ação é Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, considerado um dos principais chefes do tráfico no Complexo do Alemão.

O secretário de Segurança Pública, Victor Santos, afirmou que toda a logística foi conduzida por forças estaduais. A operação contou com 32 blindados, dois helicópteros, apoio de drones e veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM.

Balanço atualizado da operação

81 presos

60 criminosos mortos em confronto

4 feridos sob custódia

3 civis baleados

7 policiais feridos (4 civis e 3 militares)

4 policiais mortos (2 civis e 2 militares)

75 fuzis e 2 pistolas apreendidos

9 motos, carregadores e grande quantidade de drogas recolhidos

Mortos e feridos

Segundo informações do Hospital Getúlio Vargas, quatro criminosos morreram durante o confronto — dois deles oriundos da Bahia e um do Espírito Santo. Outros quatro foram baleados e estão sob custódia.

Três pessoas foram atingidas por bala perdida. Entre elas, Kelma Rejane Magalhães, de 51 anos, foi ferida nas nádegas enquanto estava em uma academia em Olaria e já recebeu alta.

Sete policiais ficaram feridos, incluindo o delegado Bernardo Leal, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Morreram em serviço os policiais Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, Rodrigo Velloso Cabral, Cleiton Serafim Gonçalves e Herbert, todos homenageados pelas corporações.

Reação de traficantes e confronto nas comunidades

Criminosos usaram drones para lançar granadas contra policiais durante megaoperação nos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução de vídeo

Durante a ação, criminosos lançaram granadas com drones e ergueram barricadas em chamas. Um paiol de armas foi encontrado no Complexo da Penha, onde, segundo a polícia, três traficantes faziam a segurança de Doca. No local, foram apreendidos diversos fuzis, munições e anotações do tráfico.

As trocas de tiros afetaram também bairros vizinhos como Olaria, Bonsucesso, Ramos, Inhaúma e Del Castilho. Moradores relataram medo e dificuldade de circulação.

"Aí, muito tiro que está dando, gente. Daqui de Del Castilho dá pra ouvir. Estou com medo até de bala perdida", contou uma moradora à Super Rádio Tupi.

Impactos na cidade e serviços suspensos

Devido à violência, o Centro de Operações Rio colocou o município em estágio 2 às 13h48, indicando risco para a população e reflexos no trânsito.