GUERRA DO TRÁFICO

Forças de segurança em Minas estão em alerta por operação no Rio

Ação de Bicas e Juiz e Fora, na Zona da Mata, embora mirem membros do Comando Vermelho, não tem ligação do operação realizada na capital fluminense

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
29/10/2025 10:02

No total, 81 integrantes do Comando Vermelho já foram presas
No total, 81 integrantes do Comando Vermelho foram presos na operação realizada no Rio de Janeiro

As forças de segurança de Minas Gerais estão em alerta. Os serviços de inteligência das polícias Civil e Militar foram acionados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e estão acompanhando de perto os desdobramentos da Operação Contenção, no Rio de Janeiro. A qualquer sinal de de perigo, como casos de fugas de criminosos do estado vizinho para Minas Gerais, haverá, segundo o órgão, o acionamento das forças policiais.

A última terça-feira (28/10) foi bastante agitada na área de segurança em função da ação das polícias do Rio de Janeiro contra integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

A operação é considerada a mais letal de todos os tempos na “Cidade Maravilhosa”. Já foram confirmadas 64 mortes, sendo quatro de policiais - dois militares e dois civis -, 81 presos, além da apreensão de 96 armas de grosso calibre e de uso exclusivo das forças armadas.

A quarta-feira (29/10) amanheceu com cerca de 50 corpos colocados nas ruas do Complexo do Alemão. Estes foram transferidos por moradores, que alegam serem todos inocentes que morreram em função da ação de ontem, considerada a mais letal da história do estado.

Em Minas Gerais

Ao mesmo tempo em que acontecia a ação carioca, uma outra ação, a Operação Saracura, ocorria em Minas Gerais, tendo também como alvos integrantes do Comando Vermelho.

Na operação mineira foram cumpridos 14 mandados de prisão, sendo que cinco deles aconteceram em Bicas e seis em Juiz de Fora, ambas na Zona da Mata. Três outros eram de envolvidos que já estavam no sistema prisional.

Todos os suspeitos são envolvidos com os crimes de tráfico de drogas, tortura e ameaça. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos presos atuavam principalmente nos bairros Retiro e Jardim Esperança, em Juiz de Fora, e no Bairro Saracura, em Bicas, que era, por sinal, era o ponto de refino de drogas, em especial pasta base de cocaína e maconha.

