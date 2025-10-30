BH vai ter radares de velocidade em cinco novos pontos; veja onde

Belo Horizonte vai ter radares de velocidade em cinco novos pontos. Equipamentos de fiscalização eletrônica vão ser substituídos em 12 outros locais da capital mineira.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) homologou os novos radares do modelo controlador fixo de velocidade em portaria conjunta no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quinta-feira (30/10). A publicação foi assinada pelo secretário municipal de Mobilidade Urbana, Guilherme Willer Santos e Campos, e pela presidente da BHTrans, Deusuite Matos Pereira de Assis.

A BHTrans informou que ainda não há previsão de quando os equipamentos vão começar a operar. Os radares precisam passar ainda pela verificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Os limites de velocidade que serão instalados ainda não foram informados pelo Executivo municipal.

É preciso também que sejam instaladas sinalizações com a velocidade regulamentada da via e faixas de pano orientando os motoristas sobre a data de início da operação, de acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte.

Quais são os novos pontos?

Av. do Contorno, 7.290 — Savassi / Santo Agostinho

Av. do Contorno, 7.919 — Gutierrez / Savassi

Av. dos Andradas, esquina com Rua Santa Luzia — Centro / Bairro

Av. dos Andradas, 3.910 — Centro / Bairro

Rua da Patagônia, a 234 m da Rua Groenlândia — Av. dos Bandeirantes / Rua Haiti



Onde os radares serão substituídos?