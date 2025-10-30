Assine
LIMITES

BH vai ter radares de velocidade em cinco novos pontos; veja onde

Além dos novos endereços, equipamentos vão ser substituídos em 12 outros locais da capital mineira

Laura Scardua
30/10/2025 15:38 - atualizado em 30/10/2025 15:39

Imagem ilustrativa. Belo Horizonte vai ter radares de velocidade em cinco novos pontos
Imagem ilustrativa. Belo Horizonte vai ter radares de velocidade em cinco novos pontos crédito: Tulio Santos/EM/D.A.Press. Brasil. Belo Horizonte - MG

Belo Horizonte vai ter radares de velocidade em cinco novos pontos. Equipamentos de fiscalização eletrônica vão ser substituídos em 12 outros locais da capital mineira.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) homologou os novos radares do modelo controlador fixo de velocidade em portaria conjunta no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quinta-feira (30/10). A publicação foi assinada pelo secretário municipal de Mobilidade Urbana, Guilherme Willer Santos e Campos, e pela presidente da BHTrans, Deusuite Matos Pereira de Assis.

A BHTrans informou que ainda não há previsão de quando os equipamentos vão começar a operar. Os radares precisam passar ainda pela verificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Os limites de velocidade que serão instalados ainda não foram informados pelo Executivo municipal.  

É preciso também que sejam instaladas sinalizações com a velocidade regulamentada da via e faixas de pano orientando os motoristas sobre a data de início da operação, de acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte. 

Quais são os novos pontos? 

  • Av. do Contorno, 7.290 — Savassi / Santo Agostinho
  • Av. do Contorno, 7.919 — Gutierrez / Savassi
  • Av. dos Andradas, esquina com Rua Santa Luzia — Centro / Bairro
  • Av. dos Andradas, 3.910 — Centro / Bairro
  • Rua da Patagônia, a 234 m da Rua Groenlândia — Av. dos Bandeirantes / Rua Haiti

Onde os radares serão substituídos?

  • Av. do Contorno, 629 — Centro / Barro Preto
  • Av. do Contorno, 4.023 — Savassi / Santa Efigênia
  • Av. do Contorno, oposto ao número 4.031 — Santa Efigênia / Savassi
  • Av. do Contorno, 5.326 — Santa Efigênia / Savassi
  • Av. Nossa Senhora do Carmo, 1.900 — Centro / Bairro
  • Av. Nossa Senhora do Carmo, 1.925 — Bairro / Centro
  • Av. do Contorno, 10.740 — Barro Preto / Centro
  • Av. do Contorno, oposto ao 10.812 — Centro / Barro Preto
  • Av. Nossa Senhora de Fátima, 1.784 — Centro / Bairro
  • Av. Presidente Tancredo Neves, a 130 m da Rua Flor Branca — Centro / Bairro
  • Av. dos Andradas, oposto ao 3.470 — Bairro / Centro
  • Av. dos Andradas, oposto ao 4.020 — Bairro / Centro

