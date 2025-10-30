BH vai ter radares de velocidade em cinco novos pontos; veja onde
Além dos novos endereços, equipamentos vão ser substituídos em 12 outros locais da capital mineira
compartilheSIGA
Belo Horizonte vai ter radares de velocidade em cinco novos pontos. Equipamentos de fiscalização eletrônica vão ser substituídos em 12 outros locais da capital mineira.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) homologou os novos radares do modelo controlador fixo de velocidade em portaria conjunta no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quinta-feira (30/10). A publicação foi assinada pelo secretário municipal de Mobilidade Urbana, Guilherme Willer Santos e Campos, e pela presidente da BHTrans, Deusuite Matos Pereira de Assis.
Leia Mais
A BHTrans informou que ainda não há previsão de quando os equipamentos vão começar a operar. Os radares precisam passar ainda pela verificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Os limites de velocidade que serão instalados ainda não foram informados pelo Executivo municipal.
- Vias de BH ganham 20 novos radares: saiba onde vão funcionar
- PBH anuncia instalação de novos radares no Anel Rodoviário
É preciso também que sejam instaladas sinalizações com a velocidade regulamentada da via e faixas de pano orientando os motoristas sobre a data de início da operação, de acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte.
Quais são os novos pontos?
- Av. do Contorno, 7.290 — Savassi / Santo Agostinho
- Av. do Contorno, 7.919 — Gutierrez / Savassi
- Av. dos Andradas, esquina com Rua Santa Luzia — Centro / Bairro
- Av. dos Andradas, 3.910 — Centro / Bairro
- Rua da Patagônia, a 234 m da Rua Groenlândia — Av. dos Bandeirantes / Rua Haiti
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Onde os radares serão substituídos?
- Av. do Contorno, 629 — Centro / Barro Preto
- Av. do Contorno, 4.023 — Savassi / Santa Efigênia
- Av. do Contorno, oposto ao número 4.031 — Santa Efigênia / Savassi
- Av. do Contorno, 5.326 — Santa Efigênia / Savassi
- Av. Nossa Senhora do Carmo, 1.900 — Centro / Bairro
- Av. Nossa Senhora do Carmo, 1.925 — Bairro / Centro
- Av. do Contorno, 10.740 — Barro Preto / Centro
- Av. do Contorno, oposto ao 10.812 — Centro / Barro Preto
- Av. Nossa Senhora de Fátima, 1.784 — Centro / Bairro
- Av. Presidente Tancredo Neves, a 130 m da Rua Flor Branca — Centro / Bairro
- Av. dos Andradas, oposto ao 3.470 — Bairro / Centro
- Av. dos Andradas, oposto ao 4.020 — Bairro / Centro