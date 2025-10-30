BH: operação apreende R$ 50 mi em produtos que seriam vendidos em shopping

Uma operação da Polícia Federal (PF), em conjunto com a Receita Federal (RF), Receita Estadual (RE) de Minas Gerais e a Polícia Militar, resultou na apreensão de R$ 50 milhões em produtos estrangeiros, fruto de descaminho e que seriam vendidos em shoppings populares e lojas da Região Central de Belo Horizonte. A ação também recolheu quase R$ 100 mil em dinheiro.

Segundo a Receita Federal, o grupo criminoso é formado por sete empresas, cada uma com CNPJ próprio, que importaram regularmente, nos últimos 5 anos, R$ 1,5 milhão em produtos. No entanto, no período monitorado, tiveram uma movimentação financeira na casa dos R$ 100 milhões.

Na manhã desta quinta-feira (30/11), um prédio foi alvo de uma operação de busca e apreensão e a equipe oficial, composta por 21 auditores fiscais e analistas tributários da RF, 22 auditores da RE, 28 policiais militares e 18 policiais federais, deparou-se com um imóvel “lotado”.

Vídeos compartilhados pela corporação mostram a ação dos agentes no arrombamento de portas metálicas para o acesso de mercadorias. Outras imagens compartilhadas revelam pilhas de caixas e embalagens grandes de produtos ocupando cômodos. Já a quantidade expressiva de dinheiro em espécie foi achada em sacolas.



Segundo o delegado da PF Felipe Vieira, foram encontrados produtos nos 19 andares e no subsolo do prédio. “Essas mercadorias, fruto desse desbordo aqui no Centro, estavam lotando todos os andares do prédio, inclusive escadas e banheiros. Era difícil até a circulação ali dentro”, afirmou. Nas embalagens, há produtos como vestuário, eletrônicos, mochilas e brinquedos.

A estratégia dos investigadores é cortar o fornecimento das mercadorias e a responsabilizar os responsáveis pela importação pelo pagamento dos tributos.

"Montanhas" de mercadorias foram encontradas pelos agentes na operação Divulgação/Polícia Federal

Nenhuma pessoa foi presa na operação, mas os investigados poderão responder pelos crimes de sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Entre as condutas apuradas estão a evasão de tributos, a concorrência desleal, o prejuízo ao consumidor pela venda de produtos de qualidade inferior e a utilização de recursos ilícitos para ocultar a origem de valores.

As mercadorias foram retiradas do imóvel e passam por contabilização. A Receita Federal foi consultada para esclarer sobre o destino das mercadorias e a reportagem aguarda retorno. A operação segue em andamento.