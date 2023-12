O diretor administrativo-financeiro do Grupo Máquinas de Vendas, controlador da Ricardo Eletro, foi condenado por sonegação fiscal entre os anos de 2016 e 2020. O crime teria causado um prejuízo de cerca de R$ 400 milhões aos cofres do Estado de Minas Gerais.

De acordo com a decisão da 3ª Vara Criminal de Contagem, em acolhida à denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a pena é de um ano e dez meses de detenção, além de 131 dias de multa.

Em 2020, à época da Operação Direto com o Dono, que gerou a decisão, o proprietário da empresa Ricardo Eletro foi preso temporariamente por apropriação indébita tributária de aproximadamente R$ 400 milhões em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

No começo deste ano, o ex-dono do Grupo Máquinas de Vendas confessou ter sonegado impostos e firmou acordo de não persecução penal com o MPMG, pagando cerca de R$ 5 milhões para ter extinta a punibilidade em relação aos crimes tributários.

Depois da operação Direto com o Dono, a Ricardo Eletro entrou em recuperação judicial, fechando suas lojas físicas e demitindo centenas de empregados. A condenação é a primeira referente à sonegação praticada pela empresa. Os acusados poderão recorrer em liberdade.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice