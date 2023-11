As obras em vias públicas de Belo Horizonte serão paralisadas durante o período de fim de ano. Conforme publicação do Diário Oficial do Município (DOM) nesta quinta-feira (30/11), as intervenções ficarão paradas entre 4 de dezembro a 7 de janeiro de 2024.

O motivo, segundo o documento, é garantir a segurança dos pedestres e veículos nesse período, pois o maior fluxo de pessoas e veículos nas ruas "implica em aumento da exposição de pessoas a situações de insegurança". Até 6 de dezembro, os responsáveis pelas obras e pelos serviços em andamento precisam providenciar a limpeza e a liberação das áreas das intervenções.

Os alvarás, autorizações e documentos dessa natureza, atualmente vigentes, ficarão suspensos durante esse período e terão vigência retomada a partir de 8 de janeiro de 2024.

No entanto, segundo o documento, "obras emergenciais de concessionárias de serviços públicos, tais como água, esgoto, drenagem, energia elétrica, iluminação pública e gasodutos poderão ser executados adotando soluções adequadas para a rápida solução de problemas, mediante imediata comunicação à Secretaria Municipal de Política Urbana".