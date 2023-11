O estado de Minas Gerais foi marcado neste ano por diversas ondas de calor, que trouxeram temperaturas recordes, causando uma baixa umidade e calor extremo. Ao se locomover pela cidade nesses dias mais quentes, os passageiros de aplicativo acabam optando pelo uso do ar-condicionado, para dar aquele alívio nas altas temperaturas.



Porém, alguns motoristas estão cobrando uma taxa extra para a utilização do ar-condicionado no carro. No Rio de Janeiro e em São Paulo, essa cobrança extra foi relatada nas redes sociais por passageiros, que eram surpreendidos nos veículos com um aviso: se quisesse o ar-condicionado ligado, teria que contribuir com um valor que varia, entre R$ 1 e R$ 3, para o condutor, via PIX.

Motoristas colocaram uma placa avisando o cobrança do ar-condicionado Redes Sociais/Reprodução

A taxa extra cobrada por motoristas de aplicativo é tema de discussão da Comissão de Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviços, nesta quinta-feira (30/11), às 13h30, em uma audiência pública na Câmara dos Vereadores de BH.

A prática é considerada abusiva pelos órgãos de Defesa do Consumidor. É o que afirma o coordenador do Procon da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Marcelo Barbosa. “Eles podem cobrar o ar desde que ele informe previamente no aplicativo. Entretanto, se a pessoa entra no carro e vê uma plaquinha lá informando, é uma prática abusiva”, diz.



Marcelo explica que quando o consumidor entra no aplicativo, ele recebe uma oferta, que mostra o preço da corrida, que deve conter todas as informações. “Na Defesa do Consumidor, no artigo 31, fala que na oferta você tem que informar tudo a respeito do produto do serviço, inclusive o preço dele. Então, tem que avisar lá na oferta que o preço não inclui o uso do ar condicionado, que custa X. Então isso é uma responsabilidade do aplicativo”, aponta.



Caso o passageiro presencie essa prática, Marcelo recomenda que se faça um registro, como uma foto. Pegue a placa do carro, o nome do motorista, agende o atendimento ao Procon e encaminhe a reclamação para que o aplicativo seja notificado. “Existe a possibilidade do consumidor conversar com o aplicativo, mas tem que fazer a denúncia ali - não fui informado por vocês sobre cobrança de ar-condicionado, quando entrei no carro tinha um aviso lá”, destaca.



Ao final, Marcelo disse que a prática só prejudica todas as partes. “Quem sai perdendo é o aplicativo e o motorista, porque o consumidor vai procurar uma concorrência que informe a ele com antecedência ou que, de preferência, não cobre dele”.



Motoristas da capital não concordam com a prática



Os motoristas de aplicativo da capital mineira relatam que não estão realizando a cobrança do ar-condicionado na capital e que não conhecem a prática com amigos que trabalham no meio. “Eu acho antiético. Quando está calor eu volto com ar-condicionado para meu próprio bem-estar. Agora tirar isso de mim para uma economia insignificante não dá. Eu ganho até gorjeta, o pessoal elogia quando entra no carro fresquinho”, aponta Leandro Ribeiro que trabalha, desde 2015, como motorista de aplicativo.

Leia também: Motorista de app não regularizado em BH teve carro apreendido



Cléfesson Augusto Barros, seis anos de aplicativo diz que não cobra e não conheço alguém que cobra. “Acho errado quem faz isso, mas é um problema para os motoristas de duas formas, primeiro o ar-condicionado ligado vai diminuir a rentabilidade do motorista, ou seja, vai gastar mais combustível e o aplicativo não vai ressarcir esse valor. O outro é que um entra e pede para ligar, o outro entra pede para desligar e fica nesse esquenta e fria, o organismo da pessoa uma hora não vai aguentar”, destaca.



Como o coordenador do Procon, Cléfesson acredita que a melhor maneira seja uma opção dada pelo aplicativo, em que a pessoa escolhe se vai pagar uma taxa pela utilização do ar, mas diretamente para o aplicativo, que repasse o valor para o motorista.



O ex-condutor de app Vinícius Hipólito e que atualmente trabalha na área de construção civil, não concorda com a cobrança. “O valor repassado para o motorista é injusto. Se o app melhorar no pagamento pelos serviços prestados, não teria essa prática desnecessária”, lembra.



Posicionamentos dos sindicatos e aplicativos



A presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos, Simone Almeida, disse que não vai se posicionar antes da audiência desta quinta, que somente lá vai apresentar os argumentos.

A InDrive diz que o preço da viagem ocorre exclusivamente entre motorista e passageiro, portanto eles recomendam que o passageiro quanto os motoristas tenham liberdade de acertar os detalhes da próxima viagem, com todas as alternativas, de forma clara, aberta e transparente. “Vale ressaltar que, em Manaus, capital Amazonense, estamos testando a categoria 'ar-condicionado ligado'. Uma modalidade que permite ao passageiro selecionar diretamente corridas com ar ligado”, informam.



O Uber reforça que o Código da Comunidade Uber estabelece que o motorista parceiro deve realizar manutenção para garantir as condições de funcionamento de todos os itens do veículo, incluindo aqueles exigidos pela legislação, e que usuários não devem aceitar cobranças realizadas fora da plataforma da Uber, que representam violação ao Código e podem levar à desativação da conta responsável.

“A temperatura do veículo, assim como outros aspectos como rádio/música, faz parte das preferências de viagem que podem ser combinadas mutuamente entre o motorista parceiro e o usuário para uma viagem confortável para todos. Tanto o parceiro quanto o usuário podem cancelar uma viagem e reportar ao suporte caso não se sintam confortáveis com alguma situação, e também contamos com o sistema de avaliação mútua em que a experiência em cada viagem pode ser avaliada por ambas as partes, com o objetivo de tornar as viagens cada vez melhores para toda a comunidade”, apontam.



A 99 informa que a utilização ou não do ar-condicionado deve ser combinada entre motorista parceiro e passageiro para que a viagem ocorra de forma confortável para ambos. “O bom senso, respeito, empatia e gentileza são fundamentais para que a experiência do passageiro e do motorista parceiro seja a melhor possível. Após a viagem, tanto os condutores quanto passageiros são incentivados a avaliar suas corridas, podendo registrar eventuais ocorrências”, relatam.



*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.