Virgínia e Vini Jr aparecem juntinhos em nova viagem internacional

Virginia Fonseca, de 26 anos, e o jogador Vini Jr., de 25, apareceram juntos mais uma vez.

Registro de Vini Jr. e Virginia é o primeiro em que os dois estão com rosto descoberto Reprodução

Uma foto compartilhada por Tainá Militão mostra o casal durante um voo para Madri, na Espanha, na companhia de amigos. No clique, Virgínia e Vini aparecem sentados lado a lado em um jatinho particular. Também estavam presentes Duda Freire, melhor amiga da influenciadora, o zagueiro Éder Militão, Tainá e Felipe "Do Gordo".

A nova aparição ocorreu um dia depois de o casal compartilhar o primeiro registro juntos nas redes sociais. Na ocasião, Virgínia e Vini Jr. posaram em um restaurante em Mônaco, mas o atacante do Real Madrid optou por cobrir o rosto, mas o clique foi publicado por ambos no Instagram.

A repercussão online foi imediata e, como de costume, dividiu opiniões. Entre os comentários, houve quem brincasse com a família de Virgínia, que tem três filhos com o cantor Zé Felipe, e quem apontasse o momento como estratégia de marketing. “Ela é esperta! A Copa está chegando e ela vai lançar a Wepink lá dentro para o mundo todo ver”, ironizou um seguidor. Outros foram mais diretos: “Todas as fotos ela que tira. Se depender dele…”.

De acordo com a CNN, durante a passagem por Mônaco, os dois firaram hospedados no icônico Hôtel de Paris Monte-Carlo: o quarto mais simples do hotel custa cerca de €1.250 (R$ 7,8 mil) por noite, enquanto a suíte mais luxuosa chega a quase R$ 140 mil. O local já recebeu membros da realeza e celebridades internacionais, oferecendo praia privativa, mordomo 24 horas e uma piscina aquecida com vista panorâmica da Riviera Francesa.