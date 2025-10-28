Virgínia e Vini Jr aparecem juntinhos em nova viagem internacional

Uma foto compartilhada por Tainá Militão mostra o casal durante um voo para Madri, na Espanha, na companhia de amigos. No clique, Virgínia e Vini aparecem sentados lado a lado em um jatinho particular. Também estavam presentes Duda Freire, melhor amiga da influenciadora, o zagueiro Éder Militão, Tainá e Felipe "Do Gordo".
A nova aparição ocorreu um dia depois de o casal compartilhar o primeiro registro juntos nas redes sociais. Na ocasião, Virgínia e Vini Jr. posaram em um restaurante em Mônaco, mas o atacante do Real Madrid optou por cobrir o rosto, mas o clique foi publicado por ambos no Instagram.
A repercussão online foi imediata e, como de costume, dividiu opiniões. Entre os comentários, houve quem brincasse com a família de Virgínia, que tem três filhos com o cantor Zé Felipe, e quem apontasse o momento como estratégia de marketing. “Ela é esperta! A Copa está chegando e ela vai lançar a Wepink lá dentro para o mundo todo ver”, ironizou um seguidor. Outros foram mais diretos: “Todas as fotos ela que tira. Se depender dele…”.
De acordo com a CNN, durante a passagem por Mônaco, os dois firaram hospedados no icônico Hôtel de Paris Monte-Carlo: o quarto mais simples do hotel custa cerca de €1.250 (R$ 7,8 mil) por noite, enquanto a suíte mais luxuosa chega a quase R$ 140 mil. O local já recebeu membros da realeza e celebridades internacionais, oferecendo praia privativa, mordomo 24 horas e uma piscina aquecida com vista panorâmica da Riviera Francesa.
A influenciadora digital — nova contratada do SBT — Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores ao compartilhar detalhes luxuosos de sua nova mansão em um condomínio de Goiânia. Instagram @virginia
A residência, que está em fase de acabamento, contará com um elevador na garagem, closets sofisticados e um escritório. Todos os ambientes são equipados com ar-condicionado embutido no teto. montagem/reprodução instagram
Entre os destaques estão um lavabo com banheira de luxo e vista privilegiada, um spa com teto que simula um "céu estrelado" e uma adega com sistema de segurança por senha. Montagem/reprodução instagram
Na área externa, Virginia mostrou uma piscina de borda infinita com cascata, lareira e banheiros. reprodução/instagram
Que as celebridades levam uma vida de luxo e regalias isso todo mudo sabe. Mas alguns famosos fazem questão de um toque de excentricidade. Confira algumas peculiaridades das celebridades que já deram o que falar nas redes! montagem / reprodução
Copo de grife: A cantora Lexa já apareceu nas redes sociais bebendo em um copo da marca Versace envolto em cristais preciosos que chega a custar quase 9 mil reais! reprodução instagram @brendasangi
Closet blindado: A atriz e modelo Flavia Pavanelli impressionou a web ao mostrar o enorme closet que tem em casa. reproduÃ§Ã£o instagram
Entre bolsas e sapatos de luxo, um detalhe chamou a atenção do público: o cômodo não só tem uma porta com senha como também é blindado! reprodução tiktok
Rede milionária - Se você se chocou com o copo de grife, olha só essa: a empresária Karla Marques possui uma rede da grife Louis Vuitton avaliada em 230 mil reais! montagem / reprodução instagram
E o item valioso na sala de estar da empresária parece só um detalhe quando se nota uma árvore jabuticabeira no centro do cômodo! reprodução youtube
Lustre gigante: O cantor sertanejo Luciano Camargo causou rebuliço nas redes quando apareceu dando uma limpadinha no lustre da sua casa. "Dia de faxina em casa...", escreveu ele na legenda. Vários seguidores comentaram e fizeram piadas com o tamanho da peça. reprodução instagram
Kart na varanda: A mansão do jogador Neymar, em Mangaratiba, no RJ, gerou uma série de polêmicas na internet. Uma delas teve a ver com um lago artificial de cerca de 1.000 m² que o atleta mandou construir. reprodução internet
O local chegou a ser interditado depois de uma série de denúncias de crime ambiental, o que foi um prato cheio para os internautas na web. reprodução
Alguns dias depois, viralizou nas redes uma imagem aérea do local indicando várias megalomanias: tem quadra de futebol de areia, quadra de tênis, heliponto e até uma pista de kart... reprodução twitter
Privada tecnológica: Outro famoso que movimentou as opiniões na internet ao mostrar um item diferenciado foi o influenciador Felipe Neto e seu vaso sanitário autolimpante. reprodução instagram
Felipe ainda explicou que o objeto possui várias funções inteligentes como spray, massagem, lavagem e secagem do bumbum, tudo isso controlado por um controle remoto! Quem quiser ter um desse em casa precisa desembolsar pelo menos 10 mil reais! reprodução instagram
Hidro na varanda: Ã? bom ressaltar que nem sempre as excentricidades dos famosos sÃ£o saudÃ¡veis. O influenciador Kel Ferreti viralizou depois que uma ordem judicial exigiu a retirada de uma hidromassagem de sua varanda. reproduÃ§Ã£o instagram
A Justiça de Alagoas, onde ele mora, constatou que a instalação da estrutura oferece risco à estrutura do prédio. reprodução instagram
Fórmula 1 na sala: Sabe aquelas pessoas que gostam de colecionar carros? O apresentador Otávio Mesquita levou essa ideia a outro patamar e colocou um carro de Fórmula 1 na parede da sala de casa! reprodução instagram
O veículo foi pilotado por Giancarlo Fisichella no GP do Brasil de 2003. Na época, o italiano venceu em sua categoria, pela primeira vez. reprodução facebook
Teve até quem reparasse no carrinho de golfe parado na porta dizendo que a casa do cantor “é tão grande que tem um transporte para trocar de cômodo”. reprodução redes sociais
Piscina vermelha: Outro item que dividiu a web foi a piscina do apresentador André Marques. Os azulejos avermelhados acabam transformando a cor da água. “Deve ser tipo tomar um banho de sangue", opinou um seguidor… reprodução instagram
Na época, depois de receber muitas críticas nas redes, o apresentador desabafou: "Ostentação? Não. Sou filho de professora, que ganhava salário de 1.500 reais. Criou a gente sozinha, sem meu pai (ele foi vítima de alcoolismo). Consegui construir o que construí sozinho. Isso é motivo de orgulho". reprodução instagram
Aliás, Rodrigo Faro adora peculiaridades. Em outra oportunidade, ele apareceu de mãos dadas com a esposa, os dois sentados em vasos sanitários que estão no mesmo ambiente... reprodução instagram
Antes, o apresentador também já tinha chocado a web com o tamanho da porta de entrada da sua mansão… reprodução instagram
Não olhe para cima: O cantor Léo Santana e sua esposa, Lore Improta, não economizaram na excentricidade e construíram uma piscina com fundo de vidro no teto da sala de casa! montagem / reprodução instagram