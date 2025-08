Virginia vira ré com empresa de Rezende em processo judicial

Em meio aos rumores sobre o divórcio com Zé Felipe, a influenciadora Virginia Fonseca enfrenta uma nova polêmica judicial — e, desta vez, ao lado de um outro ex-namorado: o youtuber Rezende. A informação foi revelada com exclusividade pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Segundo a ação, que tramita no Foro Central de Londrina, no Paraná, a influenciadora é ré junto com a empresa Rezende, Posso & Cia LTDA, responsável por sua carreira na época do relacionamento com o influenciador. O processo foi movido por Odaiza Jesus do Carmo, que alega prejuízo financeiro e emocional após ter contratado os serviços de publicidade de Virginia para uma promoção no Instagram.

Contrato de publicidade mal executado por Virginia gerou prejuízo, afirma autora

Odaiza afirma que contratou os serviços da empresa e de Virginia Fonseca para divulgar uma promoção em seu perfil no Instagram. A ação incluía a publicação de uma imagem no feed da influenciadora, então agenciada pela empresa de Rezende. Contudo, segundo a autora, a imagem teria apresentado problemas técnicos que comprometeram a execução da campanha — e a empresa teria se negado a corrigir a situação.

Ainda de acordo com a acusação, Virginia nunca negou o vínculo com a empresa nem sua responsabilidade na campanha. No entanto, tanto ela quanto a agência não teriam atendido aos pedidos para resolver o impasse, o que resultou na rescisão contratual.

O valor inicialmente pago por Odaiza foi de R$ 13 mil, e ela agora pede o reembolso integral, além de uma indenização por danos morais no valor de R$ 60 mil — totalizando R$ 73 mil na ação judicial. O contrato, segundo a autora, está anexado ao processo e indica a influenciadora como responsável direta pela execução do serviço.

Processo foi reiniciado após extinção anterior

Essa não é a primeira vez que a ação chega à Justiça. A mesma disputa já havia sido judicializada em 2022, mas foi extinta por abandono da autora. Agora, o processo foi redistribuído este mês para o Foro Central de Londrina, local onde o primeiro caso foi iniciado.

A relação profissional entre Virginia Fonseca e Rezende sempre foi alvo de atenção desde o término do casal. Após o rompimento, ambos precisaram resolver questões contratuais e comerciais envolvendo a agência que os ligava profissionalmente.

Virginia e Rezende ainda não se pronunciaram sobre o caso

Até o momento, Virginia Fonseca não se manifestou publicamente sobre o processo. A influenciadora, que também enfrenta o processo de separação com o cantor Zé Felipe, ainda lida com especulações sobre partilha de bens e seus negócios à frente do grupo WePink.

