De Minas para o mundo: influenciadores que conquistaram milhões

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Minas Gerais se consolidou como um verdadeiro celeiro de personalidades da internet, que acumulam milhões de seguidores e transformam o sotaque e os costumes locais em conteúdo de alcance global.

De estrelas do humor a empresárias do ramo da beleza, passando por chefs de cozinha e gamers, a lista de mineiros que conquistaram o Brasil e o mundo é extensa.

Minas Gerais: berço de influenciadores digitais que movem multidões

Eles provam que, com autenticidade e um celular na mão, é possível construir impérios digitais diretamente de cidades como Belo Horizonte, Sete Lagoas ou Governador Valadares.

Virginia Fonseca

Embora tenha nascido nos Estados Unidos, foi em Governador Valadares que Virginia Fonseca cresceu e construiu as bases de seu império. Hoje, ela é uma das maiores influenciadoras e empresárias do Brasil, com números que impressionam.

Seus perfis nas redes sociais somam dezenas de milhões de seguidores, que acompanham cada detalhe de sua rotina.

O conteúdo de Virginia mistura a vida pessoal maternidade, dicas de beleza e o dia a dia de suas empresas.

Gustavo Tubarão

Gustavo Tubarão é a personificação do “mineirês” na internet. Natural de Cana Verde, no sul de Minas, ele conquistou o país com seus vídeos de humor que retratam de forma cômica o cotidiano e a cultura do interior do estado. O sotaque carregado, as gírias e os personagens que cria são sua marca registrada.

Ele se tornou um fenômeno ao celebrar suas raízes, mostrando que a autenticidade gera uma conexão poderosa com a audiência. Além do humor, Tubarão também usa sua plataforma para falar abertamente sobre saúde mental, compartilhando sua própria experiência com a ansiedade e ajudando a quebrar tabus sobre o tema.

Isaías

Com uma capacidade impressionante de criar esquetes de humor a partir de situações banais, Isaías, de Sete Lagoas, se tornou um nome incontornável na comédia digital brasileira.

Seus vídeos curtos, nos quais interpreta diferentes personagens, viralizam com facilidade por conta do alto nível de identificação que geram no público.

Ele consegue transformar uma simples conversa de família ou uma situação de trabalho em um conteúdo hilário e compartilhável.

Camila Loures

Uma das pioneiras do YouTube no Brasil, Camila Loures é um exemplo de consistência e inovação. A belo-horizontina começou sua jornada na plataforma de vídeos há mais de dez anos e, desde então, não parou de crescer. É conhecida por seus desafios, vlogs e vídeos em família, que engajam uma audiência fiel e diversificada.

Com uma produção constante e de alta qualidade, ela construiu uma das maiores comunidades de fãs do país. Camila também expandiu seus negócios para além da internet, com o lançamento de livros, músicas e produtos licenciados, consolidando-se como uma empreendedora de sucesso que soube se adaptar às mudanças do mercado digital.

Pablo Oazen

A gastronomia mineira também tem seu representante de peso no mundo digital. O chef Pablo Oazen, natural de Juiz de Fora, ganhou notoriedade nacional ao vencer a segunda temporada do programa “MasterChef Profissionais”. Ele soube usar essa visibilidade para construir uma presença sólida e influente nas redes sociais.

Ele ensina receitas complexas de forma descomplicada e divertida, aproximando a alta gastronomia do público geral. Seus vídeos são marcados pelo bom humor e pela didática, inspirando milhares de pessoas a se aventurarem na cozinha e a conhecerem mais sobre os sabores do Brasil e do mundo.