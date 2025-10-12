Assine
E AGORA?

Virginia está disposta a dar nova chance a Vini: 'Se for para ser, vai ser'

A influenciadora disse que está disposta a dar uma segunda chance ao jogador depois de conversas dele com outra mulher terem vazado

Repórter
12/10/2025 15:33

Virginia posta vídeo com música após gol de Vini Jr pelo Brasil
Virginia posta vídeo com música após gol de Vini Jr pelo Brasil crédito: Reprodução Instagram

Virginia Fonseca está disposta a dar uma segunda chance a Vini Jr. Os dois estavam "se conhecendo", mas a influenciadora disse que o envolvimento havia acabado após uma modelo vazar conversas com o jogador.

Neste sábado (11), ela afirmou que aprovou o pedido de desculpas público de Vini. "Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpa, então eu achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto", falou em entrevista ao portal Léo Dias.

Questionada se o buquê de flores que ela postou foi um presente do atleta, Virginia confirmou. Mas, ao ser perguntada se isso a deixou balançada, negou. "Não, tô de boa".

"Eu acho que a questão agora é: ele vai seguir a vida dele, eu vou seguir a minha e se for para ser, vai ser", disse Virginia Fonseca a Léo Dias.

O repórter perguntou: "Você está disposta a tentar?" e Virginia confirmou. "Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver."

